Ryder Cup 2025: fechas, horarios y dónde ver online y en televisión a Jon Rahm

La Ryder Cup 2025 ya está aquí. El legendario campo Bethpage Black, en Nueva York, acoge desde este viernes 26 de septiembre la 45ª edición del mayor espectáculo por equipos del golf mundial. Europa y Estados Unidos se enfrentarán en un combate de élite que promete emociones fuertes, con figuras como el español Jon Rahm y el número uno del mundo, Scottie Scheffler, al frente.

Tras su victoria en 2023 en Roma, el conjunto europeo busca algo que no logra desde 2012: ganar en suelo estadounidense. Y lo hará con un equipo prácticamente intacto, pero con la sed de revancha de EE.UU. que llega con hambre, figuras contrastadas y más presión que nunca.

¿Cuándo se juega la Ryder Cup 2025? Calendario y horarios (hora española)

-Viernes 26 de septiembre

13:10 h: Fourball (4 partidos)

18:15 h: Foursome (4 partidos)

-Sábado 27 de septiembre

13:10 h: Fourball (4 partidos)

18:15 h: Foursome (4 partidos)

-Domingo 28 de septiembre

18:00 h: 12 partidos individuales (singles)

En total, se disputan 28 puntos. Europa necesita al menos 14,5 puntos para retener la copa.

¿Dónde ver online y por TV la Ryder Cup 2025 en España?

En España, todos los partidos de la Ryder Cup podrán seguirse en Movistar Plus+ Golf (dial 67). Además, la plataforma de streaming de Movistar+ ofrecerá la señal en directo desde cualquier dispositivo. Y tendrás más información en ABC.es.

Jon Rahm, el líder europeo en busca de su tercera Ryder

Será la cuarta participación del golfista vasco en la Ryder Cup, tras sus apariciones en 2018, 2021 y 2023. A sus 30 años, Jon Rahm llega como bicampeón del circuito LIV Golf, aunque sin victorias individuales en 2025.

Sin embargo, su regularidad y su historial competitivo en la Ryder lo mantienen como pieza clave del equipo europeo. «El año no ha acabado y quiero hacerlo ganando», afirmó Rahm hace unos días en Wentworth. Su ambición es clara: volver a vencer a EE.UU. en su casa, algo que no ocurre desde Medinah 2012.

Del otro lado estará el actual número uno del mundo, Scottie Scheffler, en el mejor momento de su carrera: 6 victorias esta temporada, incluidos dos 'majors' (PGA Championship y Open Británico). Comparado ya con Tiger Woods, Scheffler será el gran rival a batir. «Estoy preparado para la Ryder», dijo tras su triunfo en el Procore, su última cita antes de Nueva York. Su presencia será clave para una escuadra americana que busca revancha tras la derrota en Roma.

Un poco de historia

Desde que en 1979 Europa pasó a ser el rival oficial de EE.UU., el balance favorece al Viejo Continente, con 12 victorias, por 9 de EE.UU. y 1 empate. Y la novedad es el dinero entra en juego. Además, por primera vez en la historia, los jugadores de Estados Unidos recibirán 500.000 dólares, de los cuales 300.000 irán a obras benéficas. En Europa, sin embargo, se mantiene la tradición: no se cobra por jugar la Ryder. «Pagaría por el privilegio de jugar la Ryder Cup», declaró Jon Rahm, en línea con la filosofía compartida con McIlroy.

La Ryder Cup no es solo un torneo. Es una lucha de orgullo continental, una batalla táctica, un duelo de egos... y un espectáculo que paraliza al mundo del golf. Con más de 250.000 personas esperadas en Bethpage Black y millones siguiendo cada golpe desde casa, el evento promete historia, drama y, quizá, una nueva gesta europea liderada por Jon Rahm. ¿Preparado para vibrar con cada hoyo? La Ryder Cup 2025 está en marcha.