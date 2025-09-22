Suscribete a
Golf

Luke Donald:«No se podría entender la Ryder Cup actual sin la aportación de España»

El equipo europeo defiende desde el viernes en Nueva York el título ganado brillantemente en Roma hace dos años bajo el mando del capitán inglés

Luke Donald, capitán europeo de la Ryder Cup
Luke Donald, capitán europeo de la Ryder Cup Europa Press
Miguel Ángel Barbero

Cada dos años el mundo del deporte centra sus ojos en un torneo muy especial, la Ryder Cup. Golfistas europeos y estadounidenses se miden en un enfrentamiento apasionante en el que los primeros cada vez se muestran más inspirados. Con este modelo de competición, desde ... 1979 ha ganado Europa 12 veces por nueve de sus rivales y en diez de las últimas catorce. El capitán del viejo continente en la cita de este viernes en Nueva York, donde tratará de repetir el éxito de Roma de 2023, vuelve a ser Luke Donald (Hemel Hempstead, Inglaterra, 47 años), que atiende a ABC por cortesía de Rolex, marca vinculada al golf desde 1967 y de quien el jugador es uno de sus testimoniales.

