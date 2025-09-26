Suscribete a
golf - Ryder Cup

Rahm lidera la defensa de Europa ante EE.UU. con Trump en el campo

Arranca la Ryder Cup con el jugador español como estilete contra los estadounidenses

Luke Donald: «No se entendería la Ryder Cup sin la aportación de Seve»

Jon Rahm, entrenándose para la Ryder en Nueva York
Nuria Pombo

Hoy da comienzo la 45.ª edición de la Ryder Cup en el mítico recorrido Bethpage Black de Nueva York, escenario que se dispone a vivir tres jornadas de tensión dramática entre Europa y Estados Unidos. Tras la ceremonia inaugural adelantada y una jornada de ... prácticas marcada por la incertidumbre meteorológico, todos los focos apuntan hacia Jon Rahm, la gran figura española y columna del equipo europeo, cuya voz no ha dejado de escucharse hoy en Nueva York.

