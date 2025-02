España logra dos medallas más en sincronizada

Ya son tres las medallas olímpicas que suma España en la natación artística en los Mundiales de Fukuoka después de que este domingo el dúo mixto formado por Emma García y Dennis González ganaran la plata en la rutina técnica y posteriormente Iris Tió y Alisa Ozhogina consiguieran el bronce en dúo técnico. Sin duda, al a espera de que se celebren otras modalidades, la sincronizada sigue siendo un vivero de preseas para la delegación española.

La jornada comenzó muy bien para España, la pareja formada por Emma García y Dennis González ya fue la mejor puntuada en la ronda preliminar y solo los hermanos Sato, de Japón, lograron superarla. El podio lo completo el dúo chino. Meritorio puesto para la delegación nacional en un deporte en expansión, teniendo en cuenta que en los Mundiales celebrados hace ocho años, cuando se inició la participación masculina, solo participaron seis parejas en el dúo técnico mixto. En Japón han sido 16. También hay que resaltar que la competición se ha resentido por la ausencia de la pareja rusa, sancionada por su propia Federación, y la italiana, que había ganado el campeonato mundial en las dos últimas ediciones.

Hubo una ronda preliminar con muchas penalizaciones para los representantes asiáticos, por lo que los resultados dejaban muchas dudas y un torneo bastante abierto. e comprobó en la final. La pareja chica, que está entrenada por Anna Tarrés, exseleccionadora española en la época de Gemma Mengual, obtuvo la mejor nota en dificultad y también estuvo a un gran nivel en la ejecución de los elementos, con 247,3033 puntos. Le superó la pareja de hermanos Sato, con mejor impresión artística, donde recibieron dos notas parciales de 10, en una rutina inspirada en el personaje de Tarzán (255,5066 puntos).

Llegó el turno de Emma García y Dennis González, que desplegaron un ritmo de nado creciente con la pieza de Vivaldi 'El invierno', pero en versión tecno. Bajo las notas de 'Las cuatro estaciones', fueron los menos penalizados y superaron por solo siete décimas a los chinos. La impresión artística de su rutina fue determinante. Su plata es la primera de la natación sincronizada española en unos Mundiales con sus dúos mixtos. «Teníamos la rutina muy bien ensayada, confiábamos mucho el uno en el otro, con todo el trabajo hecho, todo muy rodado, y hemos intentado ir superconcentrados porque no se podía fallar de cabeza, y hemos podido disfrutar al máximo», explicó Emma García. Dennis González añadió: «Cabía la posibilidad de no conseguir el oro porque otros países habían cometido errores en la preliminar, y estaba nervioso porque no es lo mismo que estar ahí arriba en categorías inferiores y junior, pero lo hemos defendido». González disputará la rutina libre formando dúo con Mireia Hernández.

Poco después llegó la segunda presea de la jornada para España. Y por sorpresa. Fue en la final de dúo técnico de natación artística y los protagonistas fueron por Iris Tió y Alisa Ozhogina, en una categoría castigada por las penalizaciones y en las que las españolas se libraron de las sanciones y se acabaron llevando la medalla de bronce. Los siete primeros favoritos sufrieron los rigores de los jueces y se vieron fuera de la batalla por el oro. Le sucedió a los chinos, campeones en 2002; a los ucranianos, subcampeones en esa edición; o a los austriacos, segundos en la ronda preliminar. Solo Japón, Italia y España no obtuvieron penalizaciones y, curiosamente, ese fue el cajón definitivo.

Sorpresa en la delegación española

«Aun estamos en shock, es que no nos lo creemos. Ha sido un mar de emociones», comentaba Ozhogina entre emocionada y sorprendida tras bajar del podio. «Hemos bajado la dificultad para la final pero hemos conseguido no hacer 'base mark' y eso ha sido ha sido la clave, y también la artística, que en la preliminar ya habíamos sido segundas», añadió la nadadora sevillana. El dúo español se salvó de los rigores arbitrales, marcados por el nuevo código de puntuación. Cualquier error en los elementos de dificultad, tanto obligatorios como libres, se castigan de forma contundente. Ni siquiera el mejor ejercicio o el más complicado te asegura el pase. Que se lo digan a las chinas, las gemelas Wang. Dos 'base mark' arruinaron su final y las dejaron sin podio. También le sucedió a Austria (quinta), Ucrania (séptima); o a Israel, entrenada por Anna Tarrés (duodécima y última).

Iris Tió y Alisa Ozhogina, que habían sido novenas en la ronda preliminar a causa de dos fallos, fueron ascendiendo puestos con un ejercicio que tenían por la mano (ya lo ejecutaron en los Juegos Olímpicos de Tokio). Compitieron con gorras de beisbol y bajo los acordes de 'Proud Mary', versionado por Tina Turner. Un ritmo trepidante pero ejecutado con precisión. La seguridad en los elementos fue la base para lograr el bronce. Por delante quedaron las japonesas Mashiro Yasunaga y Moe Higa, que dieron el tercer oro a su país, y las italianas Lucrezia Ruggiero y Linda Cerruti. España no lograba un podio en dúos desde 2013.