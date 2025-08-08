Suscribete a
Natación

El enigma Mireia Belmonte

La mejor nadadora española acumula varias temporadas lejos de sus grandes marcas y busca seguir disfrutando de la natación a pesar de una lesión crónica

Andrea Fuentes: «Ahora toca investigar e incubar a la bestia que saldrá en los Juegos»

Mireia Belmonte, en los Europeos de Roma 2022
Mireia Belmonte, en los Europeos de Roma 2022 Reuters
Laura Marta

Laura Marta

Por estas fechas de 2012, Mireia Belmonte paralizaba el país, aplauso nacional para ella cuando tocó la pared del 200 mariposa y se colgaba una plata histórica para la natación española. Por estas fechas de 2016, levantó a los aficionados de madrugada para verla ... tocar la pared del 200 mariposa y atrapar un oro histórico para la natación española. Por estas fechas de 2021, se contenía el aliento a la espera de que una última brazada milagrosa pudiera llevarla al podio en Tokio. No fue así, pero el cuarto puesto en los 400 estilos fue un premio magnífico después de todo lo que había luchado para llegar hasta allí. Pero fue el aviso de que a Mireia Belmonte le estaba costando mucho ganar, nadar, incluso peinarse y hacer vida normal. Detrás de esas brazadas con las que puso el corazón en un puño a más de uno, había muchos meses de sufrimiento por una lesión en los hombros que continúa arrastrando, pero que, fiel a su ADN, no ha llegado a pararla del todo.

