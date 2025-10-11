Pogacar calcina de nuevo Lombardía y gana su quinto Giro consecutivo

Culmina la temporada ciclista y la imagen es la misma que al inicio. Rivales impotentes, miradas atónitas y Tadej Pogacar, sin sudor y con una sonrisa, en lo más alto del podio. El esloveno, que sin duda va camino de convertirse en el ... mejor ciclista de todos los tiempos, finiquita su trayecto en 2025 con una nueva conquista en Lombardía, la quinta consecutiva. Le sobran kilómetros, deja que Simmons o Evenepoel sueñen con la victoria pero, en el ascenso más duro de la tarde, en el Passo di Ganda, calcina todo a su paso para añadir un nuevo trofeo a su infinita galería. No hay un rival a la altura para la trituradora de Komenda.

La frondosa y otoñal Lombardía no hace prisioneros, acoge un Monumento al fin y al cabo, y son muchos de los favoritos al podio los que claudican en sus bosques y pueblecitos. El australiano Hindley, campeón del Giro en 2022, muerde el asfalto a 86 kilómetros de meta. No se rinde, asume las heridas y se recompone, pero el pelotón vuela al ritmo del UAE, que manda en la carrera con autoridad. El irlandés Healy y el holandés Arensman no tienen mejor suerte y solo el estadounidense Simmons, envuelto en barras y estrellas, todo un patriota el de Colorado, consigue sobreponerse al recorrido y asciende con ambición al Passo di Ganda.

Ganna, Vervaeke y Matthews siguen su estela, incluido el vizcaíno Pello Bilbao. El puerto intimida y todo hace indicar que será el punto elegido por Pogacar para imponer su estratosférico talento, pues donde los humanos sufren, la deidad eslovena disfruta. A falta de 40 kilómetros, comienza el espectáculo. Su pedaleo quema la carretera, inalcanzable para dos leyendas como Evenepoel y Roglic, que se desvanecen en la espesura. Solo tarda 6.000 metros en cazar a Simmons, que está con la lengua fuera cuando el balcánico le sobrepasa.

Pese a las empinadas cuestas, da la sensación de que incluso se para a saludar al norteamericano. Para él ganar una de las pruebas más emblemáticas del ciclismo mundial es como un paseo dominical, un mero trámite para engordar un palmarés ya hoy inabarcable. Los aficionados se amontonan en los verdes pastos italianos, enloquecen ante un rey que, a falta de coronar el Passo di Ganda, ya ha ganado la carrera. Simmons no puede más, honor a su valentía, pero Evenepoel ya lo tiene a tiro y piensa en asegurarse el podio. El mexicano Del Toro, también del UAE, muestra el mismo deseo.

Hay quien dice que Pogacar, dada su superioridad, hace aburrido el ciclismo. Sin embargo, su valentía, a veces convertida en temeridad, acelera el pulso a cualquiera. Compite contra sí mismo, siempre quiere dejar una imagen para el recuerdo y en Lombardía, en el último descenso de la tarde, se convierte en misil de crucero. Aumenta la distancia con sus perseguidores, las decenas de curvas no presentan un desafío. Incluso se permite el lujo de firmar eslálones en un tramo con conos en la calzada. Evenepoel ve recompensado su esfuerzo con el segundo puesto. El australiano Storer fue tercero.