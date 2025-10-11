Suscribete a
ABC Premium

ciclismo

Pogacar calcina de nuevo Lombardía y gana su quinto Giro consecutivo

El esloveno cierra 2025 con una nueva exhibición, seguido de Evenepoel y Storer

Francesco Moser: «Yo corrí con Merkx, pero Pogacar es mejor, insuperable»

Pogacar, durante el Giro de Lombardía 2025
Pogacar, durante el Giro de Lombardía 2025 AFP
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Culmina la temporada ciclista y la imagen es la misma que al inicio. Rivales impotentes, miradas atónitas y Tadej Pogacar, sin sudor y con una sonrisa, en lo más alto del podio. El esloveno, que sin duda va camino de convertirse en el ... mejor ciclista de todos los tiempos, finiquita su trayecto en 2025 con una nueva conquista en Lombardía, la quinta consecutiva. Le sobran kilómetros, deja que Simmons o Evenepoel sueñen con la victoria pero, en el ascenso más duro de la tarde, en el Passo di Ganda, calcina todo a su paso para añadir un nuevo trofeo a su infinita galería. No hay un rival a la altura para la trituradora de Komenda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app