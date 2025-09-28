Suscribete a
Abraham Olano: «El ciclismo se ha vuelto pijo»

El excorredor, primer español campeón del mundo, recuerda su oro en el Mundial de Colombia hace treinta años y recela del ciclismo actual

Abraham Olano, en el velódromo de Anoeta
Abraham Olano, en el velódromo de Anoeta félix morquecho
José Carlos Carabias

