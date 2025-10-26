Once años después, Albert Torres vuelve a ser campeón del mundo

Un habitual de los podios, la purpurina y los trofeos en un deporte minoritario, el ciclismo en pista, vuelve a saborear la miel de un campeonato del mundo. Albert Torres (Menorca, 35 años) es de nuevo campeón mundial, once años después de su primera ... corona, en Cali (Colombia) en 2014 en la prueba de madison.

El ciclista balear consiguió la primera medalla para la selección española en el Mundial de ciclismo en pista que se está disputando en Santiago de Chile tras adjudicarse la victoria en la prueba de ómnium.

El ómnium es una combinada de cuatro disciplinas: scratch, carrera tempo, eliminación y carrera por puntos. Los corredores acumulan puntos en las tres primeras pruebas y la clasificación final se determina por la suma de los puntos obtenidos en las cuatro carreras.

El scratch es una carrera de distancia fija donde gana el primer corredor en cruzar la meta. La carrera tempo es similar a una carrera por puntos, pero solo el ganador de cada sprint intermedio recibe un punto y se pueden obtener puntos extra por doblar a la competencia.

En la eliminación, el último ciclista en cruzar la línea desaparece de la competición cada dos vueltas. La prueba sigue hasta que queden dos corredores, que compiten por el sprint final. En la carrera por puntos los ciclistas ganan puntos en sprints intermedios a lo largo de la carrera.

Torres obtuvo el oro después de firmar una actuación muy sólida durante las cuatro pruebas y se impuso con 133 puntos por delante del japonés Kazushige Kuboki y del belga Lindsay de Vylder.

«Estoy muy feliz porque ha sido un año muy difícil por las lesiones, pero este final de temporada es inmejorable», dijo el menorquín. «Tuve la ocasión de conseguirlo en 2014 en Cali y muchos años después volvemos a subir a lo más alto del podio, y esta vez acompañado de mi familia que ha tenido que hacer un viaje muy largo».

Torres reconocía que la clave «ha sido la regularidad durante toda la competición. En la puntuación intenté coger el bonus, pero hubo muchas alternativas. Y realmente hasta el final no sabía si había ganado o no«.

Torres ha sido cinco veces campeón europeo (2015, 2016, 2017 y 2020) y ganó ocho medallas en el los Mundiales entre 2013 y 2025, además de siete medallas en los Europeos entre los años 2013 y 2023.

De esta manera el menorquín perpetúa una valiosa tradición de ciclistas españoles en la pista. Los más famosos fueron Guillermo Timoner y Joan Llaneras, ambos baleares (de Mallorca), como Torres. Timoner fue el primer español en ganar un título mundial en pista tras moto, y Llaneras es considerado el mejor ciclista español en pista de la historia, con múltiples medallas olímpicas (dos oros) y mundiales (ocho).