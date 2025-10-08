Suscribete a
ABC Premium

ciclismo

Las ciclistas españolas vuelan: «Antes eran cajeras, hoy son profesionales»

La seleccionadora Gema Pascual analiza el despegue de las corredoras jóvenes con más inversión y medios

Paula Ostiz, sus nueve días de fábula

Paula Ostiz, con su oro en el Europeo
Paula Ostiz, con su oro en el Europeo ABC
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el baúl del olvido quedaron las penurias de las campeonas del ciclismo que, por generación espontánea, izaron a España como potencia sin estructuras para sostener tal estatus. Joane Somarriba y Dori Ruano, campeonas del Tour, el Giro y con oros mundiales a sus ... espaldas, dormían en albergues, hostales, incluso algún reformatorio, mientras combinaban su esfuerzo y dedicación con los hoteles. Se recuperaban de las etapas en los coches porque no había autobuses, y tenían, como mucho, un masajista y un mecánico para todas en el equipo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app