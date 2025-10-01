Suscribete a
ciclismo / campeonato de europa

Los nueves días imparables de Paula Ostiz: campeona del mundo y de Europa

Después de la plata y el oro en el Mundial júnior de Ruanda, la navarra conquista el título continental de contrarreloj

Ostiz, ambición pura con 18 años

Paula Ostiz, con la medalla de oro
Paula Ostiz, con la medalla de oro
José Carlos Carabias

En apenas nueve días la gran promesa del ciclismo femenino español Paula Ostiz ha conquistado tres medallas de grueso calibre. Por oden cronológico, una plata en la contrarreloj júnior del Mundial de Ruanda, el oro en la prueba en línea y este miércoles, de nuevo ... oro en la el Campeonato de Europa. Una cosecha que la permite soñar con resucitar el ciclismo de féminas en España después del paso de las pioneras Joane Somarriba (tres Tours de Francia, dos Giros de Italia, un Mundial contrarreloj) o Dori Ruano (campeona mundial en pista, bronce en el Mundial en ruta).

