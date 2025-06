Paula Ostiz, pura ambición con 18 años

El magnetismo que generó Miguel Induráin en sus años de esplendor durante los noventa se traduce todavía hoy, a punto de cumplirse tres décadas de su último triunfo en el Tour, en nuevas generaciones de ciclistas. El padre de Paula Ostiz, corredora júnior de ... 18 años natural de Pamplona, era un ferviente seguidor del gigante navarro y a partir de esa devoción sus hijos Toni y Raúl comenzaron a practicar ciclismo. Por efecto contagio les siguió Paula, 18 años, vecina del barrio de San Jorge, subcampeona mundial en la franja de edad, ganadora de todo en categorías inferiores, joven prometedora que incita a subir un escalón en el ciclismo femenino español.

Una herencia más de Induráin, Paula Ostiz se inició en este deporte con seis años, siguiendo los pasos de sus hermanos (Raúl aún corre, en el Finisher categoría sub-23) y haciendo gala de una voluntad sobresaliente que destacan sus mentores. «Es una corredora de mucho talento, a la que conocemos bien desde hace tiempo y que destaca por su carácter ganador, por tener las ideas muy claras y por una determinación que no se ve en la gente de su edad», cuenta Sebastián Unzué, hijo del veterano patrón del Movistar, Eusebio Unzué, y responsable del equipo femenino de la escuadra.

«Les dije a mis padres que si me apuntaba a ser ciclista era para ganar, no para perder el tiempo», comenta Paula Ostiz a ABC. «No me gusta estar en los sitios solo por estar».

Inscrita desde el periodo infantil en un club local de ciclismo, el Lacturale Ermitagaña, Paula Ostiz comenzó a popularizar sus rizos rubios por las carreteras de Navarra, su efigie guerrera concentrada en 156 centímetros, ciclista saltarina y potente, esfuerzo y constancia. El esfuerzo y la constancia que le transmite su madre, Jessica Taco, ciudadana de Ecuador que emigró a España en busca de un porvenir mejor hace 25 años y que montó una peluquería en Pamplona cuando el trabajo empezó a rentar beneficios después de conocer a Juan Pablo Ostiz, el padre de la ciclista.

«Mi madre me lo ha contado muchas veces –comenta la corredora–. Vino a España con 28 años y mi hermano Toni en busca de una vida mejor. Se instaló en Pamplona. Somos una familia unida y gracias a eso, vamos todos en la misma dirección».

Paula Ostiz cursa segundo de Bachillerato en una doble dedicación que no le resulta fácil. «Me cuesta compaginar ciclismo y estudios, lo tengo que reconocer. Quiero seguir estudiando. Me gustaría empezar algún grado, del estilo de Administración de Empresas o relacionado con el deporte».

Con 18 años no hay definición posible, ciclista aún por catalogar en la carretera. «Creo que soy una corredora todoterreno, me defiendo bien en todos los perfiles, aunque es muy pronto para decidir qué tipo de corredora soy. No lo sé ni yo misma, más adelante se verá», analiza Ostiz, que lleva un tiempo recuperándose de una rotura del pulgar de su mano izquierda. «Me comí un poste», recuerda.

«Claro que nos hace una ilusión especial que una corredora española pueda destacar en nuestro equipo –asegura Sebastián Unzué, que incorporará a Ostiz al Movistar en el verano con un contrato de tres años–. Hace todo bien, pero no olvidemos que es a nivel juvenil». Paula Ostiz sueña y, fiel a su carácter, lo hace a lo grande. «Me gusta mucho Lotte Kopecky (doble campeona mundial, bronce olímpico) y aún más Tadej Pogacar –explica la navarra–. Me encanta su valentía, las exhibiciones que hace para ganar».