La Agencia Mundial Antidopaje carga contra los «Juegos del Dopaje»: «Son peligrosos e irresponsables»

Comienza una guerra abierta entre la Agencia Mundial Antidopaje y los llamados «Juegos Mejorados o Juegos del Dopaje», una competición que se celebrará en 2026 y que permitirá toda clase de sustancias dopantes para los deportistas participantes. Para el presidente de la AMA, ... Witold Banka, este torneo es «muy peligroso» además de «irresponsable», y ha pedido la colaboración de otros organismos, como sus homólogos de Estados Unidos, para frenar esta «ridícula idea» .

«A veces no sabemos qué decir sobre esta ridícula idea, porque desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, ¿cómo es posible que la gente llegue a aceptar competir tomando todas estas sustancias prohibidas?», indicó Banka, en un discurso pronunciado en un acto celebrado el jueves en Londres y recogido por la cadena BBC.

Banka incita a la Agencia Antidopaje de Estados a que tome el asunto en serio y «haga más» para impedir que se lleven a cabo estos Juegos en los que se permitirá el consumo de sustancias para mejorar el rendimiento y que tiene como objetivo batir récords mundiales.

Impulsados por el abogado Aron D'Souza, los muy criticados 'Juegos del Dopaje' tienen ya fecha de celebración: en mayo de 2026 en Las Vegas, y en los que se podrá ver competiciones de natación, halterofilia y atletismo. D'Souza defendió el proyecto señalando a la ciencia: «Pretendemos normalizar, impulsar y celebrar la medicina del alto rendimiento; y no podemos aceptar que las federaciones deportivas sigan poniendo límites al desarrollo del potencial físico humano».

Tras pasar por el podio y recoger la medalla, a los ganadores no les esperará un agente de la AMA ni un control de orina o de sangre para detectar sustancias prohibidas; al contrario, se permitirán todos los suplementos dopantes que quieran, y tendrán llamativos y tentadores premios económicos que también se utilizan para animar a la participación de los atletas. Según los organizadores, cada prueba individual tendrá una recompensa de 500.000 dólares (más de 430.000 euros) en premios, de los que 250.000 (más de 216.000 euros) serán para el ganador. También se pagarán derechos de participación, y habrá pruebas estrella, como los 50 metros libres de natación y los 100 metros lisos de atletismo que contarán con una recompensa de un millón de dólares (más de 864.000 euros) en caso de que se produzca algún récord del mundo.

«Va totalmente en contra de todo lo que estamos haciendo. Es muy peligroso», señaló Banka, antes de remarcar: «Espero que no ocurra, aunque hay gente bastante importante y rica que patrocina este evento irresponsable».

Entre los que ya han anunciado su participación se cuenta con el nadador británico Ben Proud y el velocista estadounidense Fred Kerley, ambos medallistas olímpicos y mundiales. «Realmente queremos que nuestros colegas de los Estados Unidos hagan más para que este acontecimiento no se produzca», sentenció Banka.