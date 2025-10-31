Suscribete a
La Agencia Mundial Antidopaje carga contra los «Juegos del Dopaje»: «Son peligrosos e irresponsables»

El presidente de la AMA pide a sus homólogos de Estados Unidos que frenen esta «ridícula idea»

Los polémicos Juegos del Dopaje, cada vez más cerca: competiciones sin controles de sustancias prohibidas

Carrera de 100 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024
L. M.

Comienza una guerra abierta entre la Agencia Mundial Antidopaje y los llamados «Juegos Mejorados o Juegos del Dopaje», una competición que se celebrará en 2026 y que permitirá toda clase de sustancias dopantes para los deportistas participantes. Para el presidente de la AMA, ... Witold Banka, este torneo es «muy peligroso» además de «irresponsable», y ha pedido la colaboración de otros organismos, como sus homólogos de Estados Unidos, para frenar esta «ridícula idea» .

