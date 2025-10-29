Suscribete a
Albert Torres: «Mi punto fuerte no son las montañas, lo sé»

El campeón del mundo de ómnium compagina como puede su labor de gregario en el Movistar con el ciclismo en pista, donde gana títulos

Albert Torres, campeón del mundo en ómnium
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Albert Torres (Ciudadela, Menorca, 35 años) es un curioso caso de mezcla de compatibilidades en el ciclismo. Gregario en la carretera, campeón en la pista. El corredor menorquín del Movistar compagina como puede ambas modalidades y se acaba de proclamar en Chile campeón del ... mundo en el velódromo por segunda vez. Atiende a ABC desde el aeropuerto de Lima (Perú).

