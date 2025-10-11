Suscribete a
ABC Premium
Vídeo de la declaración
El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

Entrevista ABC

Francesco Moser: «Yo corrí con Merkx, pero Pogacar es mejor, insuperable»

Un Giro, dos títulos mundiales y el récord de la hora. Atiende a ABC una leyenda de la bicicleta en pista y ruta

Pogacar también gana bajando en los Tres Valles Varesinos

Francesco Moser: «Yo corrí con Merkx, pero Pogacar es mejor, insuperable»
Julio Ocampo

Julio Ocampo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El tercer ciclista con más victorias de la historia, el italiano Francesco Moser (Palú di Giovo, Trento, 19 de junio de 1951), charla con ABC a las puertas del Giro de Lombardía, la última clásica-monumento de la temporada, que ganó dos veces (1975 ... y 1978).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app