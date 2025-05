El desafío de Juan Ayuso: ser el primer español que gana una grande desde 2015

En la sala de conferencias que acoge la 'Grande Partenza' del Giro de Italia 2025 en Tirana (Albania), la organización sitúa a Primoz Roglic y Juan Ayuso en el punto central de la estancia que comparten con otros cinco ciclistas que se anuncian como ... apellidos protagonistas en la previa de la carrera. Van Aert, el fenónemo a la baja; Egan Bernal, el campeón que volvió a la vida; Carapaz, vencedor en 2019; Pidcok, el británico, y Ciccone, el italiano local. Roglic domina la escena, risas con Van Aert, gafas de sol sobre la cabellera, respuestas sin riesgo, profesionales. El exsaltador de esquí ha ganado cuatro Vueltas a España, más que nadie, y un Giro de Italia (2023). Y perdió aquel Tour de la pandemia que lo sepultó ante Tadej Pogacar. Es la seguridad útil, líder del Red Bull y favorito para la 'maglia' rosa.

A su lado, Juan Ayuso muestra un talante más trascendental, no flota como Roglic, sino que afronta su primera comparecencia ante la prensa internacional como piedra angular de una carrera grande. Tiene 22 años, un semblante más adolescente que adulto y una hoja de servicios diferente.

Ha disputado dos Vueltas a España (tercero y cuarto) y un Tour de Francia. Es novato en el Giro. Responde en un inglés perfecto, fruto de su infancia en Atlanta (Estados Unidos), pero le cuesta sonreír. Es su primer desafío potente, feroz responsabilidad al frente del mejor equipo del mundo (UAE) de un ciclista muy ambicioso.

Ayuso aspira a convertirse en el primer español que conquista una ronda de tres semanas diez años después de la última, aquel excitante Giro de 2015 que venció Alberto Contador en dura pugna con el Astana de Fabio Aru y el impredecible Mikel Landa.

«Más que emocionado, estoy con mucha ilusión –cuenta el corredor que nació en Barcelona, se crió en Jávea y vive en Andorra–. Es la única gran vuelta que no he disputado. He hecho dos Vueltas, un Tour y me falta el Giro. Es mi gran objetivo del año, pero tengo que descubrir la carrera, todo va a ser nuevo para mí».

Ayuso ha ofrecido en su corta trayectoria todos los indicios para ser tratado como el nuevo líder del ciclismo español, con permiso del granadino Carlos Rodríguez. Arrasó como juvenil y cadete en categorías inferiores, donde no tenía rival. Fue captado por Josean Matxín para el UAE y cedido a un equipo italiano (Colpack) antes de estrenarse como profesional en 2021 con 18 años.

Trece triunfos

En otro filtro de exigencia y con la mejor generación de ciclistas que se ha conocido en décadas, Ayuso ha seguido ganando. Trece triunfos de todos los colores, contrarrelojes (4), etapas y carreras de una semana, cinco de ellas esta primavera. Un ciclista que llega lanzado y que, al estilo de los tiempos, es potente en contrarreloj y en montaña, rápido cuando se requiere, válido para todos los terrenos.

«Este año tengo más confianza en mí que nunca, y eso se ha traducido en tranquilidad –dice Ayuso, quien estuvo concentrado con su equipo en Sierra Nevada en busca de oxígeno y glóbulos rojos–. La tranquilidad hace que todo vaya más fluido».

Juan Ayuso es ambición pura, un rasgo definitivo de su carácter. «Tenemos el equipo más fuerte (Adam Yates, Isaac del Toro...) y aspiramos a lo máximo, que es ganar. Aunque el favorito es Roglic, que ya ganó un Giro, no sé cuántas Vueltas y es uno de los mejores del mundo. La presión es para él».

Son trece años de diferencia entre Ayuso y Roglic. Duelo de generaciones en el Giro, con permiso de otros candidatos, Carapaz, Adam Yates, el joven Antonio Tiberi, Egan Bernal si vuelve a ser quien fue.

A sus 35 años, Primoz Roglic se puede convertir en el ciclista de mayor edad en ganar un Giro de Italia. El año pasado Pogacar avasalló a la competencia y se impuso con la mayor diferencia en décadas, diez minutos. Roglic se llevó el Giro 2023 por 14 segundos ante Geraint Thomas.

En ausencia de Pogacar y de otros pesos pesados, como Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel, enfocados ya en el Tour de Francia, el Giro se anuncia particularmente abierto en un recorrido que se endurecerá la tercera semana. El último duelo entre Roglic y Ayuso se decantó para el esloveno en la última Volta a Cataluña, 24 segundos de ventaja.

Salida de Albania

«El objetivo es simplemente alcanzar mi mejor forma física. Los resultados serán los que tengan que ser», dice Roglic, siempre lacónico.

El pelotón partirá de Albania, la decimoquinta salida del Giro desde el exterior, y entrará serpenteando por la Italia continental desde Lecce, en el extremo sur. La carrera contará con 52.200 metros de desnivel, no es la edición más dura de montaña, a lo largo de 3.413 kilómetros de recorrido hasta Roma, donde la etapa final honrará al fallecido Papa Francisco con un recorrido sin precedentes por el Vaticano.

La montaña se concentra en la última semana. Dos etapas para decidir todo, la 19, con tres puertos de primera categoría, y la 20, con el tramo de tierra en el puerto de la Finestre, allí donde Froome descuartizó el Giro 2018.