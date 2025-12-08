Suscribete a
Beatriz Gómez Hermosilla, flechas contra el fraude

Compagina su labor como inspectora jefe en la Unidad Central de Ciberdelincuencia con la pasión por el arco y su ilusión intacta por acudir a unos Juegos Olímpicos

Beatriz Gómez Hermosilla
Beatriz Gómez Hermosilla ABC
Beatriz Gómez Hermosilla (Guadalajara, 1985) es inspectora jefa de la Brigada de Fraude Informático en la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Pero su vida no se limita a su placa. También es campeona de España de tiro con arco en la modalidad de campo, madre ... de dos hijos y una mujer que ha vuelto a activar un objetivo que parecía pospuesto para siempre: acudir a unos Juegos Olímpicos.

