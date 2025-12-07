Vuelve el increíble Llull para darle el triunfo al Madrid en Tenerife en el último segundo

Cogió Sergio Llull el balón con 2,9 segundos por jugarse, se adentró hacia canasta y saltó, deslizó la mano derecha con sutileza para soltar la pelota en la parábola perfecta para que entrara, el marcador reflejara el 70-71, los árbitros indicaran el ... final del partido y el triunfo se fuera a Madrid cuando estuvo durante algunos minutos allí, en el corazón de La Laguna Tenerife y del pabellón de Deportes Santiago Martín de Tenerife. El increíble Llull volvió a aparecer.

Tenerife 70 - 71 Real Madrid Liga ACB La Laguna Tenerife (16+9+23+22). Fitipaldo (5), Van Beck (15), Scrubb (8), Doornekamp (7), Guerra (9) –inicial-, Giedriatis (3), Shermadini (4), Fernández (14), Alderete (3), Abromaitis (-) y Bordón (2).

(16+9+23+22). Fitipaldo (5), Van Beck (15), Scrubb (8), Doornekamp (7), Guerra (9) –inicial-, Giedriatis (3), Shermadini (4), Fernández (14), Alderete (3), Abromaitis (-) y Bordón (2). Real Madrid (18+15+16+22): Campazzo (9), Kramer (5), Procida (4), Hezonja (17), Tavares (7) –inicial-, Okeke (6), Maledon (3), Deck (5), Garuba (2), Llull (11), Len (2) y Feliz (-).

(18+15+16+22): Campazzo (9), Kramer (5), Procida (4), Hezonja (17), Tavares (7) –inicial-, Okeke (6), Maledon (3), Deck (5), Garuba (2), Llull (11), Len (2) y Feliz (-). Árbitros Perea, Serrani y Sánchez Benito. Señalaron técnica al entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo (min.27).

En los 39 minutos anteriores, el choque tuvo oleadas de buen juego hacia un lado y hacia el otro. Con un Tenerife al que le costó entrar en calor y ofreciendo demasiadas dudas en la defensa, el Madrid se quedó con el balón y las mejores oportunidades en los primeros minutos. Se fue haciendo dueño del parqué hasta que Jaime Fernández despejó las irregularidades locales e impulsó a los tinerfeños a un parcial de 10-0 para marcar territorio.

No tuvieron continuidad los locales, sin embargo, y sí el Real Madrid, que forzó otra etapa de errores del rival para volver a calmar la pelota e inclinar las sensaciones a su lado. No sufrían los de Scariolo, muy seguros, a pesar de las 22 pérdidas con las que terminó el choque, porque hubo acierto desde todos los puntos y 44 robos de balón.

Como guía ya desde el inicio en esa reacción y en la continuidad en el segundo cuarto, Sergio Llull, claro. Pero ayudaron también Maledon y Tavares, que abrieron una ventaja de diez puntos que se mantuvo en ocho al descanso (25-33) y volvió a ampliarse ya entrado el tercer cuarto.

Diez minutos de alta tensión

Pero el Tenerife reaccionó, y a lo grande, con una consecución de triples de las manos de Jaime Fernández, Giedriatis y Alderete, que aumentaron la adrenalina del choque, encendido el pabellón porque se conseguía asustar y hasta doblegar en el marcador a los blancos: 48-49 para iniciar los últimos diez minutos de choque.

Diez minutos de alta tensión que celebró la grada, animando a los suyos para mantener al Tenerife siempre cerca, muy cerca, cada vez que el Madrid conseguía una mínima ventaja. Si Hejonza lograba con un triple ampliar la distancia a los cinco puntos, respondía de inmediato Fernández con otros cinco puntos consecutivos (58-60).

Un arrebato de Doornekamp desató la locura en el Santiago Martín que firmó el empate (69-69) a 49 segundos para un final que todavía incluyó un error de Hejonza (máximo anotador, con 17 puntos) desde la línea de tres y otro de Fernández, pero se resarció el madrileño al anotar uno de los dos tiros libres de la falta cometida por Campazzo (70-69).

El tiempo muerto de Scariolo solo tenía un mensaje: pelota a Llull. Y con 2,9 segundos por jugarse, el de Mahón asumió la responsabilidad, respiró, recibió el balón, dio uno, dos, tres pasos hacia canasta, se elevó por encima de todos, se eternizó en el aire para soltar la pelota en el momento y la parábola justa: canasta, fin de partido, el séptimo triunfo consecutivo del Real Madrid en la liga ACB.

"Llull sigue siendo un gran capitán. Juega más o juega menos, pero siempre está ahí y hoy le ha tocado ejercer de líder" Sergio Scariolo Entrenador del Real Madrid

“El Tenerife, con gran orgullo y acierto en los tiros, sobre todo en la segunda mitad, tuvo su oportunidad, pero el desenlace final fue para nosotros. Estoy muy contento por Sergio, porque sigue siendo un gran capitán. Hay partidos en los que juega más otros menos, pero en el día a día siempre está ahí y hoy le ha tocado ejercer de líder", comentó Sergio Scariolo, que valoró este triunfo: “Contando que vienes de jugar en Europa y decides dar descanso a jugadores claves, creo que el triunfo tiene mucho mérito".