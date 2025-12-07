Suscribete a
ABC Premium

Baloncesto

Vuelve el increíble Llull para darle el triunfo al Madrid en Tenerife en el último segundo

Liga ACB

El conjunto blanco encadena su séptima victoria en liga tras doblegar a los tinerfeños con una canasta del escolta al filo del pitido final (70-71)

Hejonza y Okeke dan luz a un Madrid irregular

Llull marca la canasta del triunfo
Llull marca la canasta del triunfo RealMadrid
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cogió Sergio Llull el balón con 2,9 segundos por jugarse, se adentró hacia canasta y saltó, deslizó la mano derecha con sutileza para soltar la pelota en la parábola perfecta para que entrara, el marcador reflejara el 70-71, los árbitros indicaran el ... final del partido y el triunfo se fuera a Madrid cuando estuvo durante algunos minutos allí, en el corazón de La Laguna Tenerife y del pabellón de Deportes Santiago Martín de Tenerife. El increíble Llull volvió a aparecer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app