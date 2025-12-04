Hezonja y Okeke dan luz a un Madrid irregular

Un Madrid gris fue reanimado en Estambul por dos actuaciones soberbias. Hezonja y Okeke conjugaron sus talentos en el tercer cuarto para resquebrajar a un Efes que, gracias a las canastas de Smits y Osmani, obligó a los blancos ... a luchar por el triunfo hasta los minutos finales. En ese momento, la mejoría defensiva y en el rebote, además de una genialidad de Campazzo, firmaron la tercera victoria consecutiva de los merengues en Euroliga.

Efes 75 - 81 Real Madrid Jornada 14 de la Euroliga Efes Weiler-Babb (3), Lloyd (2), Cordinier (10), Smits (21), Osmani (18); Beaubois (11), Hazer (4), Dessert (6), Swider (0), Yilmaz (0=, Jones (0).

Weiler-Babb (3), Lloyd (2), Cordinier (10), Smits (21), Osmani (18); Beaubois (11), Hazer (4), Dessert (6), Swider (0), Yilmaz (0=, Jones (0). Real Madrid Campazzo (9), Abalde (0), Hezonja (22), Okeke (10), Tavares (0); Lyles (11), Kramer (3), Maledon (8), Deck (7), Llull (7), Len (4).

Campazzo (9), Abalde (0), Hezonja (22), Okeke (10), Tavares (0); Lyles (11), Kramer (3), Maledon (8), Deck (7), Llull (7), Len (4). Parciales 17-17; 24-20 (41-37); 18-23 (59-60); 16-21 (75-81).

17-17; 24-20 (41-37); 18-23 (59-60); 16-21 (75-81). Los árbitros Tomislav Hordov (Croacia), Milivoje Jovcic (Serbia) y Luka Kardum (Croacia)

Hejonza asumió galones durante el desembarco en tierras turcas, tan liviano en sus movimientos como contundente en la finalización el croata. Suyos fueron los diez primeros puntos de un Real Madrid alegre aunque un poco irregular. De hecho, eran los locales, mediante su control del rebote y los aciertos de un entonado Cordinier, los que llevaban la batuta del duelo.

Pasaban los minutos y los visitantes no conseguían asentar un golpe directo. Su defensa no era del todo efectiva, con muchos duendes el rival turco en su plantilla, y sus ataques, aunque eléctricos gracias a la dirección de Maledon, no abrían las brechas suficientes.

La mejor noticia en clave blanca era que los de Estambul tampoco mostraban su mejor cara. Parecían desganados y, tras una canasta de Len y un triple de Kramer, entregaron la ventaja sin mucha oposición.Pese a todo, dos despistes de gravedad de los visitantes se la devolvieron antes del descanso.

Okeke, con dos triples espectaculares, reanimó al Madrid nada más volver del vestuario. El estadounidense, tras semanas de bajo rendimiento por unos problemas en el tobillo, comenzó a sumar acciones de alta gama, reversos, robos y mates que parecieron edificar un posible camino hacia la victoria de los visitantes. Hezonja, con otros dos aciertos desde la larga distancia, corroboró la teoría.

Aun con los esfuerzos de ala pívot y alero, el Efes, con mucho corazón, no daba su brazo a torcer y, gracias a las canastas de Smits, siempre devolvía las bofetadas. Entonces, como un giro de guion inesperado, Garuba emergió convertido en defensor omnipotente para negarles a los turcos la remontada. Campazzo, con un triple improbable, puso fin a la contienda.