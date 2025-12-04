Suscribete a
Efes 75 - 81 Real Madrid

Hezonja y Okeke dan luz a un Madrid irregular

Croata y estadounidense impulsan a los blancos hacia su tercera victoria consecutiva

Resultados y clasificación de la Euroliga

Hezonja intentas superar la defensa de Cordinier
Hezonja intentas superar la defensa de Cordinier efe
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Un Madrid gris fue reanimado en Estambul por dos actuaciones soberbias. Hezonja y Okeke conjugaron sus talentos en el tercer cuarto para resquebrajar a un Efes que, gracias a las canastas de Smits y Osmani, obligó a los blancos ... a luchar por el triunfo hasta los minutos finales. En ese momento, la mejoría defensiva y en el rebote, además de una genialidad de Campazzo, firmaron la tercera victoria consecutiva de los merengues en Euroliga.

