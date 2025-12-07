Juan Lobato: «Fui abonado del Madrid hasta Mourinho, luego me borré porque no entendí la falta de señorío»

Aunque la decisión tomada sobre un mail cambiara su destino, a Juan Lobato (Madrid, 41 años) no parece preocuparle mucho. Para el senador y ex líder del PSOE madrileño, los principios están antes que la gloria. Y, uno se pregunta ¿de dónde sale este ... hombre?. Igual, hoy, estamos más cerca de averiguarlo.

—Lo suyo con el deporte es devoción

—Si hay que medirlo por quirófanos, accidentes y lesiones, sí. Al vivir en un pueblo, siempre estábamos con la bici por la sierra. Lo hemos mantenido en el tiempo y mis peques han seguido con ello. Lo disfruto mucho.

—¿Cuál es su mejor recuerdo, vinculado a esta actividad?

—Las ligas que organizábamos unos cuantos a mediodía en el cole. Convencimos a los profes para que también hicieran un equipo para jugar la final contra el campeón de las clases. Nos dijeron que sí y fue muy emocionante.

—¿Es usted consciente de que ahí fue donde empezó su carrera política?

—En efecto, cuando me preguntan cómo empecé en política, digo que en el cole. La política es que en tu entorno la gente pueda vivir mejor y tener más oportunidades. Eso es también organizar una liga de fútbol en lugar de estar sentados en un banco.

—¿A qué deportista admira?

—De niño, por su inteligencia y por cómo entendía el fútbol, a Raúl González. También valoro mucho a una estrella como Messi. A él y todo ese entorno con Xavi e Iniesta, estrellas mundiales que siempre mantuvieron un tono del todo respetuoso. Eso me gusta.

—¿Es más de ir al campo o de disfrutarlo con amigos?

—Con amigos, en casa de uno o de otro. Fui abonado del Real Madrid hasta Mourinho. Aguanté con él un año, pero luego me borré. No entendí la falta de señorío. Desde que tengo niños es complicado, por los horarios.

—Templado, consecuente, educado hasta el punto de darse de baja por Mourinho. ¿De dónde ha salido usted?

—Je, je… uno es fruto de su familia y del colegio. Si antes de insultar o mentir se pensara durante un segundo ¿y si me está escuchando mi madre, qué pensará? Con esa reflexión de un segundo, se arreglaban muchos problemas.

—Sería bueno que algunos futbolistas se tomaran ese segundo. Uno de ellos, Vinicius.

—Ahí se da un sentimiento contradictorio. La solidaridad con alguien que sufre racismo y que, a diferencia del machismo, con el que creo que la sociedad ha sido capaz de ir avanzando, con el racismo no hemos avanzado tanto. Pero yo no me identifico nada con la gente que se dedica a provocar. El que con sus acciones inspira a otros a ser mejor, es una buena persona. Pero cuando alguien, con lo que hace, lo que genera en otros es lo peor de ellos, no está bien. Y la incitación a la violencia saca lo peor de los demás.

—Llegar ahí lleva más de un segundo.

—No es fácil. Son jóvenes. No tienen por qué tener esa responsabilidad, por ser futbolistas. Pero sí que hay que ayudarles a hacer esa tarea. Hablo de entornos, clubes y selecciones.

—¿Qué no le gusta del fútbol?

—Si comparas cuando yo iba al Bernabéu con 10 años y hoy en día, no tiene nada que ver, afortunadamente. ¡Se escuchaba cada cosa! Se insulta, pero hemos avanzado mucho en eso. Respecto a la igualdad, también se ha avanzado. Mira a la selección femenina. Los niños ya tienen como referentes a Aitana o a Alexia. El avance ha sido bestial, pero es verdad que el tema económico desvirtúa algunas cosas.

—Ganar ayuda. Por cierto: segunda Nations League en el palmarés de las futbolistas.

—Tener una selección así es oro y dan un excelente ejemplo. Eso que está generando el fútbol femenino, con los valores que transmite de solidaridad y de identificación y eso ayuda mucho a la sociedad. Es un orgullo.

—¿Nos estamos pasando un poco con la exigencia? Mire lo que ha pasado con Araujo.

—Sí. El tratar de identificar al deportista con superhombres es un concepto erróneo y tiene un impacto tremendo en la salud mental. ¿Qué les trasladamos a los niños, que tienen que ser superhéroes o heroínas? Es crear unas expectativas que no son reales. Hay que cuidar la salud mental y naturalizar que puedes tener una racha mala y hay que echar una mano. Bajar el pistón de la presión es muy importante. Y la gente se vuelve más productiva.

—Como técnico de Hacienda, ¿por qué se habla tanto de las palancas culés y tan poco de los pelotazos merengues?

—Son tabúes sociales y no sé por qué. Hay cosas que entran de una manera y otras, de otra. También el deporte debe dar ejemplo en esto. Genera gran cantidad de dinero y debería revertir en la sociedad. No he llevado esos temas, pero habrá de todo. La ingeniería fiscal es un género en apogeo.

—¿Por qué el Real Madrid ficha a un entrenador con proyecto y no se tiene paciencia para que lo desarrolle?

—Es la gran diferencia con el Barça de Cruyff o con el de Guardiola. Imagínate que el Barcelona hubiera estado con Guardiola como el Real Madrid con Xabi, ahora. No hubieran logrado un sextete. Todo proyecto necesita una base sólida y tener claro por qué haces algo. Si lo tienes claro, hay que mantener la apuesta. Cuéntale a la gente del Atleti hace quince años que iban a crecer como lo han hecho con Simeone. Esa fortaleza de saber que la base es sólida y que hay que aguantar un proyecto le ha faltado al Real Madrid.

—¿Cómo deben ser las relaciones con el Barça?

—Respetuosas y educadas.

—¿Y con el Atleti?

—Igual.

—Pues en su club hay quien piensa que, cuanto peor, mejor.

—Yo no lo veo así. La competencia te hace mejor. ¿Hablamos de Nadal, Djokovic y Federer? ¿Cómo ha sido ese triángulo? Respetuoso y educado y les ha llevado a su mejor nivel.

—Qué tranquilo debió ver el Barça- Atleti, el otro día.

—El Atleti lleva 15 años ahí, a un nivel altísimo. Al final, siempre acaban compitiendo y demostrando ser un equipo con base sólida, que da resultado. Y el Barça con Flick es interesante, divertido, han recuperado cosas del pasado, carácter, verticalidad. Y luego tiene gente muy buena. Lo de Lamine, para el Barça y para España es un valor añadido tremendo, al que hay que ayudar para que, además de un genio, sea un ejemplo. Es un año apasionante.

—Suya es la frase «el Psoe es como el Madrid: llega a una final y la gana». ¿Se le ocurre otro símil más actualizado?

—Je,je… ahora el momento es distinto y más complicado, evidentemente. Para el PSOE y para el Real Madrid, sí.

—Entonces, en lo que se refiere al Madrid ¿otra vez campeón de la Champions?

—Es que eso sólo tiene una respuesta. No hay forma de contestar que no. Cuando menos parece que va a ser campeón de la Champions, lo es. Es genética. Hemos visto las remontadas y sin tener al mejor equipo del mundo. Esa genética la tiene y competir contra eso es como competir contra la elegancia de Federer o contra la potencia de Nadal.