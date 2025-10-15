Real Madrid - Partizan, en directo hoy

Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Carlik Jones cuando lanzaba de dos. Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Dylan Osetkowski. Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles. 1ª Falta personal en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Vanja Marinkovic Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles. Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dylan Osetkowski Facundo Campazzo [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera. Tiempo muerto El balón sale fuera tras un mal pase de Facundo Campazzo [Real Madrid] Canasta de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Vanja Marinkovic Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Facundo Campazzo Primera falta personal de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] sobre Edy Tavares Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Carlik Jones Mate de Edy Tavares [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Andrés Feliz Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] falla el mate. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo. Campo atrás de Gabriel Deck [Real Madrid] Bandeja de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo Canasta de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] Triple de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Dylan Osetkowski Edy Tavares [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Carlik Jones Facundo Campazzo [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Dylan Osetkowski. Triple de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Trey Lyles Inicio del tercer cuarto Fin del segundo cuarto. Descanso Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple lejano. Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja por un tapón de Edy Tavares Triple de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple por un tapón de Edy Tavares. El balón sale fuera tras un mal pase de Facundo Campazzo [Real Madrid] Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] Triple de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre Primera falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Dylan Osetkowski David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyrique Jones. El balón sale fuera tras un mal pase de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Carlik Jones Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre Primera falta personal de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] sobre Edy Tavares Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 3ª Falta personal de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos. Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Dylan Osetkowski. Triple de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid] Tiempo muerto Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mario Hezonja Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Tyrique Jones Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mario Hezonja Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre Usman Garuba [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Tyrique Jones Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Vanja Marinkovic Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Vanja Marinkovic. Miika Muurinen [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon. Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Trey Lyles Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Theo Maledon Canasta de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid] Triple de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Carlik Jones Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Carlik Jones cuando lanzaba de dos. Usman Garuba [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Vanja Marinkovic Usman Garuba [Real Madrid] falla el 1º tiro libre 1ª Falta personal de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos. Primera falta personal de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] sobre Trey Lyles Canasta de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional 1ª falta personal de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Bandeja de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Duane Washington Jr. Trey Lyles [Real Madrid] roba el balón a Duane Washington Jr. Sergio Llull [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Dylan Osetkowski Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre Bruno Fernando [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Dylan Osetkowski Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull Inicio del segundo cuarto Fin del primer cuarto Tiempo de posesión agotado Canasta de Bruno Fernando [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Bruno Fernando. Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Sterling Brown Bruno Fernando [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote Triple de Sergio Llull [Real Madrid] Canasta de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Tyrique Jones Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Isaac Bonga 1ª Falta personal en ataque de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Sterling Brown Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] Tiempo muerto Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid] Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles. Alley-Hoop de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja Canasta de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown. Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Facundo Campazzo Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Tyrique Jones cuando lanzaba de dos. Tiempo muerto El balón sale fuera tras un mal pase de David Kramer [Real Madrid] Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Chuma Okeke. Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Isaac Bonga. Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Chuma Okeke. Andrés Feliz [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck. Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba de dos. David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Chuma Okeke Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck. Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid] Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de David Kramer Bandeja de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] Gancho de Edy Tavares [Real Madrid] Triple de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown Triple de Chuma Okeke [Real Madrid] Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck. Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrés Feliz. Inicio del partido
