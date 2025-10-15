Suscribete a
Real Madrid
Real Madrid
61
47
3º cuarto
Partizan Mozzart Bet
Partizan Mozzart Bet
  • 1º Cuarto: 24-12
  • 2º Cuarto: 28-21
  • 3º Cuarto: 9-14

Euroliga. Miércoles 15/10 20:45h. Estadio Movistar Arena.

baloncesto / euroliga

Real Madrid - Partizan, en directo hoy

Sigue en directo el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto

Resultados y clasificación de la Euroliga

Real Madrid - Partizan, en directo hoy

61 - 47Icono
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
61 - 46Icono
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
61 - 45Icono
1ª Falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Carlik Jones cuando lanzaba de dos.
61 - 45Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Dylan Osetkowski.

61 - 45Icono
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
61 - 45Icono
1ª Falta personal en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Vanja Marinkovic
61 - 45Icono
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
61 - 45Icono
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dylan Osetkowski

61 - 45Icono
Facundo Campazzo [Real Madrid] corta pase y el balón sale fuera.
61 - 45Icono
Tiempo muerto
61 - 45Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Facundo Campazzo [Real Madrid]
61 - 45Icono
Canasta de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque

61 - 43Icono
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Vanja Marinkovic
61 - 43Icono
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] roba el balón a Facundo Campazzo
61 - 43Icono
Primera falta personal de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] sobre Edy Tavares
61 - 43Icono
Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

61 - 43Icono
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Carlik Jones
61 - 43Icono
Mate de Edy Tavares [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Andrés Feliz
59 - 43Icono
Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] falla el mate. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
59 - 43Icono
Campo atrás de Gabriel Deck [Real Madrid]

59 - 43Icono
Bandeja de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
59 - 41Icono
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
56 - 41Icono
Canasta de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet]
56 - 39Icono
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid]

54 - 39Icono
Triple de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Dylan Osetkowski
54 - 36Icono
Edy Tavares [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Carlik Jones
54 - 36Icono
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Dylan Osetkowski.
54 - 36Icono
Triple de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown

54 - 33Icono
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] con asistencia de Trey Lyles
52 - 33Icono
Inicio del tercer cuarto
52 - 33Icono
Fin del segundo cuarto. Descanso
52 - 33Icono
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple lejano.

52 - 33Icono
Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja por un tapón de Edy Tavares
52 - 33Icono
Triple de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
49 - 33Icono
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple por un tapón de Edy Tavares.
49 - 33Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Facundo Campazzo [Real Madrid]

49 - 33Icono
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
49 - 31Icono
Triple de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
46 - 31Icono
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
46 - 30Icono
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre

46 - 29Icono
Primera falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Dylan Osetkowski
46 - 29Icono
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyrique Jones.
46 - 29Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet]
46 - 29Icono
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Carlik Jones

46 - 29Icono
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
45 - 29Icono
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
44 - 29Icono
Primera falta personal de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] sobre Edy Tavares
44 - 29Icono
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

44 - 29Icono
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
43 - 29Icono
Theo Maledon [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
42 - 29Icono
3ª Falta personal de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] sobre Theo Maledon cuando lanzaba de dos.
42 - 29Icono
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

42 - 29Icono
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Dylan Osetkowski.
42 - 29Icono
Triple de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet]
42 - 26Icono
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares
42 - 26Icono
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid]

40 - 26Icono
Tiempo muerto
40 - 26Icono
Bandeja de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] tras un contraataque
40 - 24Icono
Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mario Hezonja
40 - 24Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Tyrique Jones

40 - 24Icono
Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Mario Hezonja
40 - 24Icono
Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
40 - 23Icono
Usman Garuba [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Tyrique Jones
40 - 23Icono
Primera falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre Vanja Marinkovic

40 - 23Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Vanja Marinkovic.
40 - 23Icono
Miika Muurinen [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Theo Maledon.
40 - 23Icono
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
37 - 23Icono
Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] comete su segunda falta personal sobre Trey Lyles

37 - 23Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Theo Maledon
37 - 23Icono
Canasta de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet]
37 - 21Icono
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid]
35 - 21Icono
Triple de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Carlik Jones

35 - 18Icono
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Theo Maledon
32 - 18Icono
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre
32 - 17Icono
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
32 - 16Icono
1ª Falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Carlik Jones cuando lanzaba de dos.

32 - 16Icono
Usman Garuba [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Vanja Marinkovic
32 - 16Icono
Usman Garuba [Real Madrid] falla el 1º tiro libre
32 - 16Icono
1ª Falta personal de Aleksej Pokusevski [Partizan Mozzart Bet] sobre Mario Hezonja cuando lanzaba de dos.
32 - 16Icono
Primera falta personal de Vanja Marinkovic [Partizan Mozzart Bet] sobre Trey Lyles

32 - 16Icono
Canasta de Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet]
32 - 14Icono
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional
31 - 14Icono
1ª falta personal de Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
31 - 14Icono
Bandeja de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Duane Washington Jr.

29 - 14Icono
Trey Lyles [Real Madrid] roba el balón a Duane Washington Jr.
29 - 14Icono
Sergio Llull [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Dylan Osetkowski
29 - 14Icono
Canasta de Trey Lyles [Real Madrid]
27 - 14Icono
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] encesta el segundo tiro libre

27 - 13Icono
Dylan Osetkowski [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
27 - 12Icono
Bruno Fernando [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Dylan Osetkowski
27 - 12Icono
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
24 - 12Icono
Inicio del segundo cuarto

24 - 12Icono
Fin del primer cuarto
24 - 12Icono
Tiempo de posesión agotado
24 - 12Icono
Canasta de Bruno Fernando [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
22 - 12Icono
Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.

22 - 12Icono
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Sterling Brown
22 - 12Icono
Bruno Fernando [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
22 - 12Icono
Triple de Sergio Llull [Real Madrid]
19 - 12Icono
Canasta de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Tyrique Jones

19 - 10Icono
Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Isaac Bonga
19 - 10Icono
1ª Falta personal en ataque de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Sterling Brown
19 - 10Icono
Canasta de Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet]
19 - 8Icono
Tiempo muerto

19 - 8Icono
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
17 - 8Icono
Duane Washington Jr. [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
17 - 8Icono
Alley-Hoop de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
15 - 8Icono
Canasta de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet]

15 - 6Icono
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Sterling Brown.
15 - 6Icono
Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
15 - 6Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
13 - 6Icono
Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares

13 - 6Icono
Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Facundo Campazzo
13 - 6Icono
Tyrique Jones [Partizan Mozzart Bet] encesta el primer tiro libre
13 - 5Icono
1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Tyrique Jones cuando lanzaba de dos.
13 - 5Icono
Tiempo muerto

13 - 5Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de David Kramer [Real Madrid]
13 - 5Icono
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Chuma Okeke.
13 - 5Icono
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Isaac Bonga.
13 - 5Icono
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Chuma Okeke.

13 - 5Icono
Andrés Feliz [Real Madrid] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
13 - 5Icono
Gabriel Deck [Real Madrid] falla el triple
13 - 5Icono
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.
13 - 5Icono
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

12 - 5Icono
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
11 - 5Icono
1ª Falta personal de Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba de dos.
11 - 5Icono
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Chuma Okeke
11 - 5Icono
Carlik Jones [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.

11 - 5Icono
Canasta de Andrés Feliz [Real Madrid]
9 - 5Icono
Sterling Brown [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
9 - 5Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de David Kramer
7 - 5Icono
Bandeja de Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet]

7 - 3Icono
Gancho de Edy Tavares [Real Madrid]
5 - 3Icono
Triple de Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] con asistencia de Sterling Brown
5 - 0Icono
Triple de Chuma Okeke [Real Madrid]
2 - 0Icono
Jabari Parker [Partizan Mozzart Bet] falla el triple. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.

2 - 0Icono
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
0 - 0Icono
Isaac Bonga [Partizan Mozzart Bet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
0 - 0Icono
Inicio del partido

