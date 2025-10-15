Maledon salva al Madrid en su debut

El Real Madrid mostró una vez más sus dos caras ante uno de sus enemigos más íntimos, el Partizan de Belgrado (93-86). Los blancos rozaron la perfección durante tres cuartos, liderados por las geniales actuaciones de Tavares, Lyles y Okeke. Además, su afición ... pudo disfrutar al fin de Theo Maledon, adquisición estelar ausente hasta la fecha por lesión y que solo necesitó un par de posesiones para encandilar a sus nuevos seguidores. Y de la nada, todo lo construido se derrumbó. En los últimos minutos, los serbios llegaron, de la mano de un gran Jabari Parker, ex del Barcelona, a ponerse a solo cuatro puntos. Cuando más cerca estaba la hecatombe, primero Lyles y luego Maledon, con un triple descomunal, convirtieron la pesadilla en una pasional celebración.

Con la dolorosa derrota ante el Baskonia aún muy presente, los blancos mostraron desde el inicio su versión más imponente, esa que lideran hombres como el toro salvaje Okeke o la 'Tortuga' Deck. Sus físicos, unidos al de un magnífico Tavares, supusieron un difícil trago para el Partizan, que solo encontraba en el alemán Bonga un clavo al que agarrarse ante la marejada local. Campazzo y Llull le imprimieron aún más ritmo al libreto de Scariolo y, cuando finalizó el primer cuarto, la ventaja del Madrid era muy apetitosa (24-12).

Iniciado el segundo acto, fue el turno de Lyles. El canadiense, tanto desde la línea de tres como a la hora de penetrar hacia el aro, fue un auténtico tifón contra el que la defensa serbia no tuvo nada que hacer. Ocho puntos consecutivos con su firma elevaron aún más el liderato del grupo merengue, que además recibió con muchas ganas el debut del francés Maledon, fichaje estrella del pasado verano que había estado ausente hasta la fecha por lesión. Gracias a la extensa calidad del base galo y a dos martillazos más de Okeke desde el triple, el Madrid llegó lanzado al descanso (52-33).

Inesperada fue la aparición de Jabari Parker tras el paso por los vestuarios. El exazulgrana, que desde su llegada a Belgrado no ha conseguido alcanzar la versión mostrada en el Barça, sumó ocho tantos seguidos, todos de alta gama, que dieron algo de esperanza a los de Obradovic. Sin embargo, el impacto del estadounidense fue minimizado por la pareja formada por Tavares y Lyles, un ente incontrolable de dos cabezas que arrasó a los balcánicos sin mesura (75-56).

Los blancos lo vieron tan fácil que permitieron la reacción del Partizan que llegó a ponerse a solo cuatro puntos a falta de dos minutos para el final. Allí, la pareja formada por Maledon y Lyles se vació para que los blancos sellasen una nueva victoria.