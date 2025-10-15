Suscribete a
baloncesto / euroliga

Maledon salva al Madrid en su debut

Los blancos suman una nueva victoria ante el Partizan (93-86) gracias al acierto del francés y a las canastas finales de Lyles

Clasificación y resultados de la Euroliga

Maledon, ante la defensa del Partizan
Pablo Lodeiro

El Real Madrid mostró una vez más sus dos caras ante uno de sus enemigos más íntimos, el Partizan de Belgrado (93-86). Los blancos rozaron la perfección durante tres cuartos, liderados por las geniales actuaciones de Tavares, Lyles y Okeke. Además, su afición ... pudo disfrutar al fin de Theo Maledon, adquisición estelar ausente hasta la fecha por lesión y que solo necesitó un par de posesiones para encandilar a sus nuevos seguidores. Y de la nada, todo lo construido se derrumbó. En los últimos minutos, los serbios llegaron, de la mano de un gran Jabari Parker, ex del Barcelona, a ponerse a solo cuatro puntos. Cuando más cerca estaba la hecatombe, primero Lyles y luego Maledon, con un triple descomunal, convirtieron la pesadilla en una pasional celebración.

