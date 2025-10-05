Real Madrid - Gran Canaria en directo | Primera jornada de la Liga Endesa

Inicio del tercer cuarto Fin del segundo cuarto. Descanso Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] falla el triple Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Miquel Salvó. Tiempo muerto Canasta de Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Braian Angola Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles. 2ª Falta personal en ataque de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Braian Angola Canasta de Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] Miquel Salvó [Dreamland Gran Canaria] roba el balón a Alberto Abalde Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Chuma Okeke [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Pierre Pelos. Primera falta personal de Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] sobre Sergio Llull Miquel Salvó [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta Chuma Okeke [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Trey Lyles Pierre Pelos [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Braian Angola Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull Primera falta personal de Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] sobre Edy Tavares Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull. Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid] El balón sale fuera. Primera falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Nico Brussino Nico Brussino [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles Nico Brussino [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote ofensivo es para Pierre Pelos Tiempo muerto Canasta de Izan Almansa [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja Triple de Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Isaiah Wong Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo Mate de Isaiah Wong [Dreamland Gran Canaria] tras un contraataque, con asistencia de Andrew Albicy Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] roba el balón a David Kramer Nico Brussino [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta. El rebote defensivo es para David Kramer. Canasta de Izan Almansa [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja Canasta de Isaiah Wong [Dreamland Gran Canaria] Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo Isaiah Wong [Dreamland Gran Canaria] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja Louis Labeyrie [Dreamland Gran Canaria] falla el triple por un tapón de Chuma Okeke. Primera falta personal de Chuma Okeke [Real Madrid] sobre Nico Brussino Mate de David Kramer [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. Mate de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para David Kramer Triple de Louis Labeyrie [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Ziga Samar David Kramer [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Louis Labeyrie. Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para David Kramer Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] encesta el segundo tiro libre Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] falla el 1º tiro libre 1ª Falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Ziga Samar cuando lanzaba de dos. Inicio del segundo cuarto Fin del primer cuarto Canasta de Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Izan Almansa Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta. El rebote defensivo es para Izan Almansa. Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Miquel Salvó Chuma Okeke [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Miquel Salvó. Triple de Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] Canasta de Izan Almansa [Real Madrid] Miquel Salvó [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Louis Labeyrie. Bruno Fernando [Real Madrid] roba el balón a Ziga Samar Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Miquel Salvó. Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] encesta el tiro libre adicional 2ª falta personal de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Kur Kuath cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Mate de Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Miquel Salvó y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Bruno Fernando Mate de Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Miquel Salvó Bruno Fernando [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Kur Kuath Bruno Fernando [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] sobre Bruno Fernando cuando lanzaba de dos. Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] encesta el segundo tiro libre Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Ziga Samar cuando lanzaba de dos. Rebote ofensivo de Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] tras fallar su lanzamiento a canasta Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Braian Angola Triple de Sergio Llull [Real Madrid] Louis Labeyrie [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo. Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull Canasta de Louis Labeyrie [Dreamland Gran Canaria] Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote ofensivo es para Louis Labeyrie Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] Primera falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Andrew Albicy Pierre Pelos [Dreamland Gran Canaria] roba el balón a Facundo Campazzo Canasta de Pierre Pelos [Dreamland Gran Canaria] El balón sale fuera. Canasta de Pierre Pelos [Dreamland Gran Canaria] tras un contraataque, con asistencia de Nico Brussino Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] roba el balón a David Kramer Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Pierre Pelos 1ª Falta personal en ataque de Isaiah Wong [Dreamland Gran Canaria] sobre David Kramer David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Mike Tobey. Canasta de Pierre Pelos [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Andrew Albicy Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mike Tobey. Mike Tobey [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo. Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nico Brussino. Isaiah Wong [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo. Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Trey Lyles Edy Tavares [Real Madrid] roba el balón a Isaiah Wong Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo El balón sale fuera. Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] Inicio del partido
