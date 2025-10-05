Suscribete a
ABC Premium
Real Madrid
Real Madrid
46
33
3º cuarto
Gran Canaria
Gran Canaria
  • 1º Cuarto: 22-18
  • 2º Cuarto: 22-15
  • 3º Cuarto: 2-0

ACB. Domingo 05/10 12:30h. Estadio Movistar Arena.

Baloncesto

Real Madrid - Gran Canaria en directo | Primera jornada de la Liga Endesa

Liga Endesa | ACB

Sigue en directo el debut liguero del nuevo equipo de Sergio Scariolo

Resultados y clasificación de la Liga Endesa

Real Madrid - Gran Canaria en directo | Primera jornada de la Liga Endesa

44 - 33Icono
Inicio del tercer cuarto
44 - 33Icono
Fin del segundo cuarto. Descanso
44 - 33Icono
Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] falla el triple
44 - 33Icono
Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Miquel Salvó.

44 - 33Icono
Tiempo muerto
44 - 33Icono
Canasta de Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Braian Angola
44 - 31Icono
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
41 - 31Icono
Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.

41 - 31Icono
2ª Falta personal en ataque de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Braian Angola
41 - 31Icono
Canasta de Braian Angola [Dreamland Gran Canaria]
41 - 29Icono
Miquel Salvó [Dreamland Gran Canaria] roba el balón a Alberto Abalde
41 - 29Icono
Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

41 - 29Icono
Chuma Okeke [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Pierre Pelos.
41 - 29Icono
Primera falta personal de Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] sobre Sergio Llull
41 - 29Icono
Miquel Salvó [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
41 - 29Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta

41 - 29Icono
Chuma Okeke [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Trey Lyles
41 - 29Icono
Pierre Pelos [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
41 - 29Icono
Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Braian Angola
41 - 29Icono
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull

38 - 29Icono
Primera falta personal de Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] sobre Edy Tavares
38 - 29Icono
Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
38 - 29Icono
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid]
36 - 29Icono
El balón sale fuera.

36 - 29Icono
Primera falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Nico Brussino
36 - 29Icono
Nico Brussino [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta por un tapón de Trey Lyles
36 - 29Icono
Nico Brussino [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote ofensivo es para Pierre Pelos
36 - 29Icono
Tiempo muerto

36 - 29Icono
Canasta de Izan Almansa [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
34 - 29Icono
Triple de Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Isaiah Wong
34 - 26Icono
Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
31 - 26Icono
Mate de Isaiah Wong [Dreamland Gran Canaria] tras un contraataque, con asistencia de Andrew Albicy

31 - 24Icono
Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] roba el balón a David Kramer
31 - 24Icono
Nico Brussino [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta. El rebote defensivo es para David Kramer.
31 - 24Icono
Canasta de Izan Almansa [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
29 - 24Icono
Canasta de Isaiah Wong [Dreamland Gran Canaria]

29 - 22Icono
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
26 - 22Icono
Isaiah Wong [Dreamland Gran Canaria] comete su segunda falta personal sobre Mario Hezonja
26 - 22Icono
Louis Labeyrie [Dreamland Gran Canaria] falla el triple por un tapón de Chuma Okeke.
26 - 22Icono
Primera falta personal de Chuma Okeke [Real Madrid] sobre Nico Brussino

26 - 22Icono
Mate de David Kramer [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo
24 - 22Icono
Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
24 - 22Icono
Mate de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
22 - 22Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para David Kramer

22 - 22Icono
Triple de Louis Labeyrie [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Ziga Samar
22 - 19Icono
David Kramer [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Louis Labeyrie.
22 - 19Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para David Kramer
22 - 19Icono
Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] encesta el segundo tiro libre

22 - 18Icono
Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] falla el 1º tiro libre
22 - 18Icono
1ª Falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Ziga Samar cuando lanzaba de dos.
22 - 18Icono
Inicio del segundo cuarto
22 - 18Icono
Fin del primer cuarto

22 - 18Icono
Canasta de Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria]
22 - 16Icono
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Izan Almansa
19 - 16Icono
Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta. El rebote defensivo es para Izan Almansa.
19 - 16Icono
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Miquel Salvó

19 - 16Icono
Chuma Okeke [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Miquel Salvó.
19 - 16Icono
Triple de Braian Angola [Dreamland Gran Canaria]
19 - 13Icono
Canasta de Izan Almansa [Real Madrid]
17 - 13Icono
Miquel Salvó [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.

17 - 13Icono
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Louis Labeyrie.
17 - 13Icono
Bruno Fernando [Real Madrid] roba el balón a Ziga Samar
17 - 13Icono
Sergio Llull [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Miquel Salvó.
17 - 13Icono
Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] encesta el tiro libre adicional

17 - 12Icono
2ª falta personal de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Kur Kuath cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
17 - 12Icono
Mate de Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Miquel Salvó y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Bruno Fernando
17 - 12Icono
Mate de Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Miquel Salvó
17 - 10Icono
Bruno Fernando [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Kur Kuath

17 - 10Icono
Bruno Fernando [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
16 - 10Icono
1ª Falta personal de Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] sobre Bruno Fernando cuando lanzaba de dos.
16 - 10Icono
Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] encesta el segundo tiro libre
16 - 9Icono
Ziga Samar [Dreamland Gran Canaria] encesta el primer tiro libre

16 - 8Icono
1ª Falta personal de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Ziga Samar cuando lanzaba de dos.
16 - 8Icono
Rebote ofensivo de Braian Angola [Dreamland Gran Canaria] tras fallar su lanzamiento a canasta
16 - 8Icono
Kur Kuath [Dreamland Gran Canaria] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Braian Angola
16 - 8Icono
Triple de Sergio Llull [Real Madrid]

13 - 8Icono
Louis Labeyrie [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
13 - 8Icono
Triple de Facundo Campazzo [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
10 - 8Icono
Canasta de Louis Labeyrie [Dreamland Gran Canaria]
10 - 6Icono
Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote ofensivo es para Louis Labeyrie

10 - 6Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Alberto Abalde
10 - 6Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
8 - 6Icono
Primera falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Andrew Albicy
8 - 6Icono
Pierre Pelos [Dreamland Gran Canaria] roba el balón a Facundo Campazzo

8 - 6Icono
Canasta de Pierre Pelos [Dreamland Gran Canaria]
8 - 4Icono
El balón sale fuera.
8 - 4Icono
Canasta de Pierre Pelos [Dreamland Gran Canaria] tras un contraataque, con asistencia de Nico Brussino
8 - 2Icono
Andrew Albicy [Dreamland Gran Canaria] roba el balón a David Kramer

8 - 2Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Pierre Pelos
8 - 2Icono
1ª Falta personal en ataque de Isaiah Wong [Dreamland Gran Canaria] sobre David Kramer
8 - 2Icono
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Mike Tobey.
8 - 2Icono
Canasta de Pierre Pelos [Dreamland Gran Canaria] con asistencia de Andrew Albicy

8 - 0Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mike Tobey.
8 - 0Icono
Mike Tobey [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.
8 - 0Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nico Brussino.
8 - 0Icono
Isaiah Wong [Dreamland Gran Canaria] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo.

8 - 0Icono
Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Trey Lyles
5 - 0Icono
Edy Tavares [Real Madrid] roba el balón a Isaiah Wong
5 - 0Icono
Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
2 - 0Icono
El balón sale fuera.

2 - 0Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]
0 - 0Icono
Inicio del partido

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app