Estadísticas del Real Madrid - Gran Canaria de la primera jornada de la Liga Endesa
Consulta aquí todos los datos y números del primer partido liguero del nuevo Madrid de Sergio Scariolo
RMC
Gran Canaria
Tiros de 2
16 Intentos 17
9 Canastas 10
56.25 % Aciertos 58.82
Tiros de 3
17 Intentos 16
10 Canastas 3
58.82 %Aciertos 18.75
Tiros libres
2 Intentos 5
1 Canastas 4
50.00 %Aciertos 80.00
Rebotes
15 Total 15
3 Ofensivos 5
12 Defensivos 10
Tapones
2 Realizados 1
1 Recibidos 2
15 Asistencias 7
4 Pérdidas 2
2 Recuperaciones 4
Jugadores
|Real Madrid
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|7 Facundo Campazzo
|13
|5
|1 / 1
|1 / 1
|0 / 0
|1
|0
|3
|7
|1
|0
|0
|13
|0 T. Lyles
|12
|6
|0 / 3
|2 / 3
|0 / 0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|1
|5
|1 David Kramer
|11
|10
|2 / 3
|2 / 3
|0 / 0
|1
|2
|3
|0
|2
|0
|0
|10
|11 Mario Hezonja
|12
|8
|1 / 2
|2 / 3
|0 / 0
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|10
|22 Walter Samuel Tavares
|12
|4
|2 / 3
|0 / 0
|0 / 0
|1
|1
|3
|0
|0
|1
|0
|7
|24 Andres Rafael Feliz Sarita
|3
|3
|0 / 0
|1 / 2
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|23 Sergio Llull
|10
|3
|0 / 0
|1 / 2
|0 / 0
|1
|1
|1
|3
|0
|0
|0
|6
|6 Alberto Abalde
|8
|3
|0 / 0
|1 / 1
|0 / 0
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|8 Chuma Okeke
|12
|0
|0 / 1
|0 / 2
|0 / 0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-3
|13 Izan Almansa
|6
|6
|3 / 3
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|8
|20 Bruno Fernando
|1
|1
|0 / 0
|0 / 0
|1 / 2
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
Los mejores
|Gran Canaria
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|6 Andrew Albicy
|15
|3
|0 / 0
|1 / 3
|0 / 0
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|0
|5
|9 Nicolás Brussino
|13
|0
|0 / 2
|0 / 1
|0 / 0
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|-1
|13 Pierre Pelos
|11
|6
|3 / 4
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|2
|0
|0
|1
|1
|9
|18 Mike Tobey
|13
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|5 Ziga Samar
|5
|5
|1 / 2
|0 / 1
|3 / 4
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|24 B. Angola-Rodas
|12
|5
|1 / 2
|1 / 4
|0 / 0
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|6
|4 Eric Martínez Vila
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10 Miquel Salvó
|7
|0
|0 / 1
|0 / 1
|0 / 0
|0
|1
|3
|1
|0
|1
|0
|4
|21 Louis Labeyrie
|9
|5
|1 / 1
|1 / 4
|0 / 0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|Puntos
|David Kramer
|Real Madrid
|10
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|8
|Izan Almansa
|Real Madrid
|6
|T. Lyles
|Real Madrid
|6
|Faltas cometidas
|Bruno Fernando
|Real Madrid
|2
|Alberto Abalde
|Real Madrid
|2
|David Kramer
|Real Madrid
|1
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|1
|Rebotes ofensivos
|B. Angola-Rodas
|Gran Canaria
|3
|David Kramer
|Real Madrid
|2
|Louis Labeyrie
|Gran Canaria
|1
|Pierre Pelos
|Gran Canaria
|1
|Rebotes defensivos
|Facundo Campazzo
|Real Madrid
|3
|Miquel Salvó
|Gran Canaria
|3
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|3
|Mike Tobey
|Gran Canaria
|2
|Asistencias
|Facundo Campazzo
|Real Madrid
|7
|Sergio Llull Melia
|Real Madrid
|3
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|2
|Andrew Albicy
|Gran Canaria
|2
