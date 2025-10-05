Suscribete a
Real Madrid
Real Madrid
53
36
3º cuarto
Gran Canaria
Gran Canaria
  • 1º Cuarto: 22-18
  • 2º Cuarto: 22-15
  • 3º Cuarto: 7-3

ACB. Domingo 05/10 12:30h. Estadio Movistar Arena.

Baloncesto

Estadísticas del Real Madrid - Gran Canaria de la primera jornada de la Liga Endesa

Liga Endesa | ACB

Consulta aquí todos los datos y números del primer partido liguero del nuevo Madrid de Sergio Scariolo

Resultados y clasificación de la Liga Endesa

Equipos

Real Madrid RMC
Gran Canaria Gran Canaria
Tiros de 2
16 Intentos 17
9 Canastas 10
56.25 % Aciertos 58.82
Tiros de 3
17 Intentos 16
10 Canastas 3
58.82 %Aciertos 18.75
Tiros libres
2 Intentos 5
1 Canastas 4
50.00 %Aciertos 80.00
Rebotes
15 Total 15
3 Ofensivos 5
12 Defensivos 10
Tapones
2 Realizados 1
1 Recibidos 2
15 Asistencias 7
4 Pérdidas 2
2 Recuperaciones 4
Jugadores
Real MadridMJPTOSVAL
7 Facundo Campazzo13513
0 T. Lyles1265
1 David Kramer111010
11 Mario Hezonja12810
22 Walter Samuel Tavares1247
24 Andres Rafael Feliz Sarita332
23 Sergio Llull1036
6 Alberto Abalde832
8 Chuma Okeke120-3
13 Izan Almansa668
20 Bruno Fernando110
Gran CanariaMJPTOSVAL
6 Andrew Albicy1535
9 Nicolás Brussino130-1
13 Pierre Pelos1169
18 Mike Tobey1301
5 Ziga Samar554
24 B. Angola-Rodas1256
4 Eric Martínez Vila000
10 Miquel Salvó704
21 Louis Labeyrie954
Los mejores
Puntos
David KramerReal Madrid10
Mario HezonjaReal Madrid8
Izan AlmansaReal Madrid6
T. LylesReal Madrid6
Faltas cometidas
Bruno FernandoReal Madrid2
Alberto AbaldeReal Madrid2
David KramerReal Madrid1
Walter Samuel TavaresReal Madrid1
Rebotes ofensivos
B. Angola-RodasGran Canaria3
David KramerReal Madrid2
Louis LabeyrieGran Canaria1
Pierre PelosGran Canaria1
Rebotes defensivos
Facundo CampazzoReal Madrid3
Miquel SalvóGran Canaria3
Walter Samuel TavaresReal Madrid3
Mike TobeyGran Canaria2
Asistencias
Facundo CampazzoReal Madrid7
Sergio Llull MeliaReal Madrid3
Mario HezonjaReal Madrid2
Andrew AlbicyGran Canaria2

