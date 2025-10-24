Suscribete a
baloncesto

Máquinas de rayos X, asaltos a punta de pistola y gánsteres legendarios: así es cómo la mafia puso patas arriba la NBA

La macrorredada del FBI contra el juego ilegal en la liga de baloncesto ha destapado un escándalo sin precedentes en el deporte estadounidense

La mafia siciliana y las apuestas ilegales destrozan la NBA

Billups, tras ser arrestado por el FBI
Billups, tras ser arrestado por el FBI reuters
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

La NBA pasa por sus horas más oscuras en décadas. La detención de más de 30 personas por parte del FBI, incluidos el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, por una ... supuesta trama de apuestas ilegales y partidas de póker fraudulentas ha supuesto un duro golpe para la mejor liga de baloncesto del mundo. Sobre todo, después de que quedase demostrado que la mafia siciliana, 'La Cosa Nostra', estaba detrás del organigrama que ha dejado tiritando al baloncesto estadounidense.

