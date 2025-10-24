Máquinas de rayos X, asaltos a punta de pistola y gánsteres legendarios: así es cómo la mafia puso patas arriba la NBA

La NBA pasa por sus horas más oscuras en décadas. La detención de más de 30 personas por parte del FBI, incluidos el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, por una ... supuesta trama de apuestas ilegales y partidas de póker fraudulentas ha supuesto un duro golpe para la mejor liga de baloncesto del mundo. Sobre todo, después de que quedase demostrado que la mafia siciliana, 'La Cosa Nostra', estaba detrás del organigrama que ha dejado tiritando al baloncesto estadounidense.

Como han asegurado las autoridades, 13 de los detenidos pertenecen o son asociados de las familias criminales italianas más conocidas del país, como los Bonanno, los Gambino, los Genovese o los Lucchese. Entre ellos, destaca el nombre de Angelo Ruggiero Júnior, hijo del difunto capitán de los Gambino Angelo 'Quack Quack' Ruggiero, un hombre que, en la década de los 80, fue muy cercano al legendario gánster neoyorquino John Gotti.

Por lo tanto, no estamos hablando de matones de tres al cuarto. Los instigadores del caso son personajes con poder, bien relacionados y que, para acometer las estafas que han dejado sin palabras al mundo del baloncesto, contaban con alta tecnología y unos recursos sin parangón.

Durante las partidas de póker fraudulentas, que se llevaron a cabo desde 2019 en los Hamptons, Las Vegas, Miami y Manhattan, captaban a jugadores con un alto poder adquisitivo prometiéndoles que compartirían mesa con leyendas del baloncesto, como el ya mencionado Billups o el exjugador de los Cleveland Cavaliers Damon Jones. Con la partida empezada, utilizaban mesas de rayos X y lentes de contacto de alta tecnología para leer las cartas y, así, hacerse con millones de dólares en apuestas.

Joseph Nocella, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, desveló que las ganancias, que podían alcanzar hasta los siete millones, eran blanqueadas mediante transferencias bancarias y criptomonedas. Además, si alguna de las víctimas se negaba a pagar, eran asaltados a punta de pistola o extorsionados hasta que saldasen sus deudas con la mafia.

En el caso de amaño de partidos, han surgido novedades en las últimas horas. Tras demostrarse que Rozier bajó sus estadísticas adrede para beneficiar a los apostadores, y que cobró en mano cerca de 200.000 dólares en metálico por sus actos, ahora los focos se centran en el ya mencionado Damon Jones.

El exjugador habría aportado información privilegiada para generar beneficios en hasta siete partidos en los últimos años. El caso más trascendental ocurrió en la temporada 2022-23, cuando, durante un enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y los Milwaukee Bucks, habría filtrado que la estrella LeBron James no jugaría esa noche con los angelinos, lo que hizo que sus contactos se llevasen muchos beneficios al apostar por los Bucks.

La relación entre James y Jones se forzó en 2005, cuando ambos compartieron vestuario en los Cavaliers. En 2017 volverían a coincidir en el equipo, del que fue asistente cuando el alero militaba allí. Años donde surgió una amistad entre ambos y que habría permitido a Jones conocer la situación física de James de manera privilegiada, como ha asegurado el FBI en las últimas horas. Pese a todo, la estrella de los Lakers aparece como víctima en la investigación y no como cómplice.

Jones no pertenece desde hace años a la NBA, pero Billups, que había comenzado su quinta temporada al cargo de los Blazers, ha sido expulsado de forma inmediata. De hecho, el equipo de Oregón ya le ha despedido y ha contratado al mítico exjugador brasileño Tiago Splitter, extécnico del París Basketball, para que asuma el cargo de forma interina. Rozier, como Jontay Porter en su día, no volverá a pisar una pista de la NBA. Sin embargo, los medios estadounidenses auguran que no serán los últimos en caer, pues la investigación del FBI aún sigue activa.