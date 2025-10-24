Los lujos de Serena Williams, premio Princesa de Asturias del deporte: desde sus mansiones a sus negocios millonarios

Serena Williams recibe este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. La norteamericana está considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, gracias a sus 73 títulos individuales, entre ellos 23 'Grand Slam' y sus cuatro oros olímpicos. Además ... de su extraordinaria carrera deportiva, la organización de los galardones más prestigiosos de nuestro país, también ha valorado su papel como defensora de la igualdad de género y de oportunidades tanto en el deporte, como en la sociedad. Junto a su hermana Venus, formaron uno de los tándem más famosos y queridos del deporte de la raqueta. Y aunque se retiró en 2022, Serena sigue siendo una de las mujeres más influyentes del mundo.

Según Forbes, la fortuna de la extenista ronda los 350 millones de dólares (algo más de 300 millones de euros). La misma publicación asegura que con su carrera deportiva, Serena ganó 95 millones de dólares en premios. Sin embargo, a día de hoy, sigue ampliando su cuenta gracias a sus inversiones inmobiliarias, sus negocios y sus patrocinios con marcas de diversos sectores. En 2017, además, se casó con Alexis Ohanian, un empresario multimillonario que fundó Reddit.com.

Los negocios de Serena Williams

Williams, de 43 años, es la fundadora de Serena Ventures, un fondo de capital riesgo que invierte en empresas en 'startup', principalmente fundadas por mujeres y minorías. Creada en 2017, la firma recaudó 111 millones de dólares para su fondo inaugural y ha invertido en más de 60 marcas. En 2023 lanzó su propia productora Nine Two Six Productions, con el objetivo también de dar voces a mujeres. Ha producido hasta el momento un documental sobre la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 1971, 'Copa 71', o la serie sobre ella misma 'In The Arena: Serena Williams', junto a Disney.

Amante de la moda y la belleza, la extenista también tiene su propia línea de ropa en colaboración con Nike, la marca que la apoya desde los inicios de su carrera. Y en 2024, además, lanzó su línea de maquillaje, Wyn Beauty.

Por otra parte, también tiene una pequeña participación en el equipo de fútbol americano Miami Dolphins, y hasta ha escrito un libro de cuentos infantiles.

Sus mansiones

Serena Williams tiene, según varios medios americanos, diferentes mansiones. Se sabe que reside en su casa de Jupiter, en el condado de Palm Beach, en Florida. Se trata de una mansión que adquirió en 2017 por casi seis millones de dólares, y que reformó por completo. Cuenta con acceso privada a la playa, muelle y por supuesto, una sala donde guarda sus numerosos trofeos. En la misma zona, en 2020, junto a su marido, adquirió otra propiedad con cancha de tenis por la que pagó 8 millones de dólares.

Originaria de Los Ángeles, Williams conserva también una propiedad en Beverly Hills, uno de los vecindarios más célebres por las estrellas que viven en él. Y también tiene un piso en París que compró en 2007, con vistas a la Torre Eiffel. En él se hospeda cuando viaja a la capital francesa.

Pero a lo largo de su vida también ha vendido otras propiedades, como una que compartía con su hermana Venus en Florida, un loft en Manhattan o una espectacular mansión en Bel Air.

Colaboraciones con marcas

Es habitual que los deportistas firmen contratos con marcas de moda, belleza, estilo de vida…que les proporcionan jugosos ingresos, y Serena Williams no es una excepción. Además de Nike, la extenista colabora con laboratorios farmacéuticos como AbbVie o Ro, que comercializa un medicamente conocido como GLP-1 para el control de peso, parecido al Ozempic. De hecho la extenista ha sido noticia últimamente por el gran cambio físico que ha experimentado.

Otras marcas con las que colabora son los relojes Audemars Piguet, la italiana Gucci, que la convirtió en estrella de su último desfile en Milán o Ford Motor, ya que es imagen de la división de lujo Lincoln. Asimismo colabora con diferentes marcas de bebida. Y en la última Super Bowl hizo se atrevió a bailar en el intermedio con Kendrick Lamar.