La Aemet avisa de los efectos de la borrasca Benjamín: lluvias, posibles nevadas y bajada de las temperaturas

Los lujos de Serena Williams, premio Princesa de Asturias del deporte: desde sus mansiones a sus negocios millonarios

Más allá de sus éxitos en la pista de tenis, es una de las mujeres más influyentes del mundo

Cristiano Ronaldo supera a Messi en patrimonio y se convierte en milmillonario

Serena Williams. GTRES
Araceli Nicolás

Serena Williams recibe este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. La norteamericana está considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, gracias a sus 73 títulos individuales, entre ellos 23 'Grand Slam' y sus cuatro oros olímpicos. Además ... de su extraordinaria carrera deportiva, la organización de los galardones más prestigiosos de nuestro país, también ha valorado su papel como defensora de la igualdad de género y de oportunidades tanto en el deporte, como en la sociedad. Junto a su hermana Venus, formaron uno de los tándem más famosos y queridos del deporte de la raqueta. Y aunque se retiró en 2022, Serena sigue siendo una de las mujeres más influyentes del mundo.

