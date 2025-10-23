Suscribete a
baloncesto / nba

El FBI detiene al entrenador de los Blazers y al base de los Heat por relaciones con la mafia y apuestas ilegales

La leyenda Chauncey Billups estaría relacionada con una trama de juego fraudulento, mientras que el prolífico anotador Terry Rozier habría bajado sus estadísticas para beneficiar a terceros

Detienen al árbitro serbio del reciente Real Madrid -Olympiacos con 250.000 euros y lingotes de oro en su casa

Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers
Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers AFP
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Tras solo dos jornadas disputadas, la nueva temporada de la NBA ya tiene su primer gran escándalo, uno que hiere profundamente a la mejor liga de baloncesto del mundo. El mítico exjugador de los Detroit Pistons y actual entrenador de los Portland Trail Blazers, ... Chauncey Billups, ha sido arrestado este jueves por el FBI en el estado de Oregón por una supuesta trama de apuestas ilegales relacionada con la mafia siciliana, 'La Cosa Nostra', y que había sido investigada desde hace años por la agencia federal y por la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York. Esta noticia se produjo solo unas horas después de que sus pupilos debutaran en casa ante los Minnesota Timberwolves, derrotados por 114 a 118.

