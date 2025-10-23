El FBI detiene al entrenador de los Blazers y al base de los Heat por relaciones con la mafia y apuestas ilegales

Tras solo dos jornadas disputadas, la nueva temporada de la NBA ya tiene su primer gran escándalo, uno que hiere profundamente a la mejor liga de baloncesto del mundo. El mítico exjugador de los Detroit Pistons y actual entrenador de los Portland Trail Blazers, ... Chauncey Billups, ha sido arrestado este jueves por el FBI en el estado de Oregón por una supuesta trama de apuestas ilegales relacionada con la mafia siciliana, 'La Cosa Nostra', y que había sido investigada desde hace años por la agencia federal y por la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York. Esta noticia se produjo solo unas horas después de que sus pupilos debutaran en casa ante los Minnesota Timberwolves, derrotados por 114 a 118.

Lo peor para la liga de baloncesto es que este no ha sido un hecho aislado. Poco antes, el base de los Miami Heat, Terry Rozier, también fue detenido por el FBI a causa de una investigación separada aunque relacionada con la que ha llevado a Billups a estar entre rejas. El jugador de 31 años no fue convocado por los de Florida para el duelo ante los Orlando Magic por decisión técnica y, poco después de que sonase la bocina final, fue retenido por la agencia en el propio hotel de concentración de los Heat.

Además de Rozier, otras 30 personas, incluido el exjugador de los Cleveland Cavaliers Damon Jones, han tenido su mismo destino. «El deportista estaba entre las personas acusadas de convertir el baloncesto profesional en una operación de juego criminal mediante el uso de información privilegiada para realizar apuestas ilegales», ha asegurado el FBI.

Su director, Kash Patel, explicó en una comparecencia de prensa que varias de las familias mafiosas más conocidas de los Estados Unidos, como los Bonanno, los Gambino, los Genovese o los Lucchese, han sido los principales instigadores de la trama. «Los cargos y arrestos que se han llevado a cabo en todo el país abarcan desde fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión, robo y juegos de azar ilegales (...). El fraude es tremendo… estamos hablando de decenas de millones de dólares generados a través de fraude, robo y hurto a lo largo de una trama de varios años».

Este no es el primer problema que la NBA sufre a causa del juego ilegal. En abril de 2024, el ala pívot de los Toronto Raptors, Jontay Porter, fue suspendido de por vida después de que se demostrase que proporcionó información privilegiada a apostadores y bajase sus estadísticas intencionadamente para beneficiar ciertas apuestas. Según los medios estadounidenses, la causa abierta contra Rozier podría estar relacionada con la de Porter.

El base de los Heat, de hecho, ya fue investigado en 2023 cuando militaba en los Charlotte Hornets. En un encuentro de aquella campaña, hubo un aumento inesperado en apuestas centradas en que registraría puntos, rebotes y asistencias por debajo de su media, lo que provocó que las casas suspendieran las cuotas. Rozier, en aquel partido, disputó tan solo diez minutos por presuntas molestias en su pie.

El caso de Billups podría ser diferente. Según el periodista Tom Winter, su detención estaría relacionada con partidas de póker y no con el supuesto amaño de partidos que él mismo habría dirigido como entrenador jefe, aunque de momento no hay ninguna teoría oficial. Mientras el mundo de la NBA arde, la competición y los equipos mantienen un silencio sepulcral.