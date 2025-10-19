El Madrid sufre para acabar con la revolución del San Pablo Burgos

El Real Madrid sufrió de lo lindo para doblegar al recién ascendido San Pablo Burgos (90-80), un equipo caótico, imprevisible y que, gracias al desparpajo de hombres como Samuels (14 puntos), Jackson (14) o Fischer (13), amenazó con dar la campanada en ... el Movistar Arena, pues llegó al último cuarto con una mínima ventaja en el marcador.

Fue en ese momento, aún con el susto en el cuerpo, cuando los blancos sacaron su mejor versión. Liderados por el acierto de Hezonja (17 puntos, cuatro triples) y por una evidente mejora defensiva (los visitantes solo sumaron 12 tantos en el acto final), los chicos de Scariolo pudieron sumar una nueva victoria liguera, la segunda de la temporada.

Además del croata, también destacaron en el bando local Garuba (10 tantos) e Izan Almansa. El joven talento español, aunque no cuenta con ficha del primer equipo, aprovechó los minutos que le dio el técnico italiano, un total de 12, para sumar seis puntos y siete rebotes.

Además de sufrir, el Madrid también hizo historia. Tras el paso de los burgaleses, sumó su victoria liguera número 33 de manera consecutiva en su feudo, una cifra que iguala la marca histórica del Barcelona. Hay que remontarse hasta el 31 de marzo de 2024 para encontrar su último tropiezo doméstico, ante el Manresa.