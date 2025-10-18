La canasta del siglo: un triple de campo a campo para forzar la prórroga... y la victoria

No hay mucho que decir... ni que escribir. Porque sobran palabras, o quizás faltan, para describir lo sucedido este sábado en el polideportivo de Andorra. Fue un suspiro, menos de dos segundos, y ocurrió en un partido correspondiente a la tercera jornada de la ... Liga ACB de baloncesto.

El conjunto visitante, Girona, anotó un tiro libre que le situaba con un 89-92 favorable en el marcador cuando solo quedaba 1,3 segundos del última cuarto. Poco más de un segundo para el final del partido.

Okoye, jugador estadounidense —nacionalizado nigeriano— del Andorra cogió el balón y sacó rápidamente. Le pasó la pelota a Rafa Luz, situado a su izquierda, muy cerca de la esquina de la propia zona andorrana.

No había tiempo para nada. Para casi nada. Así que el base brasileño agarró el balón con las dos manos, saltó realizando medio giro para enfocar su mirada hacia la canasta contraria y ejecutó un potente tiro con ambas manos desde unos 27 metros (el largo de la pista es 28 metros).

La pelota se elevó hasta entrar en el negro cielo del pabellón dibujando una parábola que la devolvió a la luz. Cuando comenzó a descender hacia el parqué, el cronómetro ya se había detenido y dormía acunado en tres redondas cifras: 00.0.

JORNADA 3 Y YA TENEMOS LA CANASTA DEL AÑO 😱😱😱



No es real. No se puede creer. Nadie da crédito. LO QUE HACE RAFA LUZ PARA FORZAR LA PRÓRROGA DARÁ LA VUELTA AL MUNDO 💥@morabancandorra #LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/ofnXIM8QjL — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025

Los jugadores de uno y otro equipo siguieron la trayectoria del esférico hasta verlo caer atrapado en la red gerundense. Triple estratosférico, inaudito, empate a 92 puntos y algarabía local en la cancha y en las gradas.

El chute de adrenalina impulsó al Andorra en una prórroga competida al límite. Porque los catalanes no bajaron los brazos. Lucharon contra el inesperado golpe de última hora, siguieron compitiendo hasta el último aliento y vendieron cara la derrota. Ganó finalmente el Andorra por solo dos puntos: 115-113.