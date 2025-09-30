Hapoel Tel Aviv - Barcelona en directo | Primera jornada de la Euroliga

Primera falta personal de Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Jan Vesely Mate de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Vasilije Micic Tiempo muerto Joel Parra [Barça] encesta el segundo tiro libre Joel Parra [Barça] encesta el primer tiro libre 2ª Falta personal de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Joel Parra en la lucha por un rebote defensivo. Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra Tiempo muerto El balón sale fuera tras un mal pase de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Vasilije Micic. El balón sale fuera tras un mal pase de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote ofensivo es para Daniel Oturu Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El balón se va fuera. Triple de Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Tomer Ginat 2ª Falta personal en ataque de Tornike Shengelia [Barça] sobre Tomer Ginat Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta, pero Daniel Oturu realiza un palmeo y consigue anotar. Willy Hernangomez [Barça] encesta el segundo tiro libre Willy Hernangomez [Barça] falla el 1º tiro libre 1ª Falta personal de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos. Kevin Punter [Barça] roba el balón a Elijah Bryant Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre Will Clyburn [Barça] encesta el primer tiro libre Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] comete su segunda falta personal sobre Will Clyburn 1ª Falta personal en ataque de Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Tornike Shengelia El balón sale fuera tras un mal pase de Tornike Shengelia [Barça] Bandeja de Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Daniel Oturu Canasta de Tornike Shengelia [Barça] Canasta de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre Will Clyburn [Barça] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Will Clyburn en la lucha por un rebote defensivo. Kevin Punter [Barça] falla la canasta Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] comete su segunda falta personal sobre Tornike Shengelia Primera falta personal de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Kevin Punter Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia. Willy Hernangomez [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tomer Ginat. Tomas Satoransky [Barça] roba el balón a Chris Jones Kevin Punter [Barça] falla la canasta, pero Tornike Shengelia realiza un palmeo y consigue anotar. Rebote ofensivo de Kevin Punter [Barça] tras fallar su propio triple Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el tercer tiro libre Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el segundo tiro libre Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Antonio Blakeney cuando lanzaba de dos. Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Antonio Blakeney Tiempo muerto Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn. Triple de Will Clyburn [Barça] Bomba de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] Tornike Shengelia [Barça] falla el triple, pero Jan Vesely realiza un palmeo y consigue anotar. Tiempo muerto Bandeja de Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Johnathan Motley Jan Vesely [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Ish Wainright. Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el tercer tiro libre Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el segundo tiro libre Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Nicolás Laprovittola [Barça] sobre Antonio Blakeney cuando lanzaba de tres. Darío Brizuela [Barça] falla la bandeja por un tapón de Antonio Blakeney Nicolás Laprovittola [Barça] roba el balón a Chris Jones Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Chris Jones. Canasta de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones 1ª Falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Johnathan Motley en la lucha por un rebote defensivo. 1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Ish Wainright cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Canasta de Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Jan Vesely Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ish Wainright Inicio del segundo cuarto Fin del primer cuarto Triple de Darío Brizuela [Barça] Triple de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] Nicolás Laprovittola [Barça] encesta el tiro libre adicional 1ª falta personal de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Nicolás Laprovittola cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Canasta de Nicolás Laprovittola [Barça] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Johnathan Motley Bandeja de Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] Triple de Nicolás Laprovittola [Barça] Triple de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Johnathan Motley. Alley-Hoop de Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Nicolás Laprovittola Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Johnathan Motley Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote ofensivo es para Johnathan Motley Primera falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Vasilije Micic Canasta de Kevin Punter [Barça] Tiempo muerto Bandeja de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia Willy Hernangomez [Barça] corta el pase a Elijah Bryant Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia Mate de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Elijah Bryant Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Ish Wainright. Triple de Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Collin Malcolm Canasta de Tornike Shengelia [Barça] Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta por un tapón de Ish Wainright Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez. Bandeja de Will Clyburn [Barça] Mate de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Elijah Bryant Bandeja de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tomas Satoransky Tomas Satoransky [Barça] corta el pase a Vasilije Micic Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Vasilije Micic. Primera falta personal de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Tornike Shengelia Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn. Triple de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tomas Satoransky Tomas Satoransky [Barça] corta el pase a Collin Malcolm Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Kevin Punter Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la bomba. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez. Tiempo de posesión agotado Canasta de Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Elijah Bryant Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Tornike Shengelia Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn. Primera falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Vasilije Micic Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Vasilije Micic. Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky Triple de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] tras un contraataque Tomas Satoransky [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Ish Wainright. Inicio del partido
