Hapoel Tel Aviv Subaru
51
45
2º cuarto
Barça
  • 1º Cuarto: 26-26
  • 2º Cuarto: 25-19

Euroliga. Martes 30/09 18:00h. Estadio Desconocido/Unknown.

Baloncesto

Hapoel Tel Aviv - Barcelona en directo | Primera jornada de la Euroliga

Euroliga

Sigue ya el partido entre los azulgranas y el conjunto israelí en la competición continental

Resultados y clasificación de la Euroliga

Hapoel Tel Aviv - Barcelona en directo | Primera jornada de la Euroliga

51 - 44Icono
Primera falta personal de Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Jan Vesely
51 - 44Icono
Mate de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Vasilije Micic
49 - 44Icono
Tiempo muerto
49 - 44Icono
Joel Parra [Barça] encesta el segundo tiro libre

49 - 43Icono
Joel Parra [Barça] encesta el primer tiro libre
49 - 42Icono
2ª Falta personal de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Joel Parra en la lucha por un rebote defensivo.
49 - 42Icono
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
49 - 42Icono
Tiempo muerto

49 - 42Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv]
49 - 42Icono
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Vasilije Micic.
49 - 42Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv]
49 - 42Icono
Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote ofensivo es para Daniel Oturu

49 - 42Icono
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El balón se va fuera.
49 - 42Icono
Triple de Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Tomer Ginat
46 - 42Icono
2ª Falta personal en ataque de Tornike Shengelia [Barça] sobre Tomer Ginat
46 - 42Icono
Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta, pero Daniel Oturu realiza un palmeo y consigue anotar.

44 - 42Icono
Willy Hernangomez [Barça] encesta el segundo tiro libre
44 - 41Icono
Willy Hernangomez [Barça] falla el 1º tiro libre
44 - 41Icono
1ª Falta personal de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.
44 - 41Icono
Kevin Punter [Barça] roba el balón a Elijah Bryant

44 - 41Icono
Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre
44 - 40Icono
Will Clyburn [Barça] encesta el primer tiro libre
44 - 39Icono
Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] comete su segunda falta personal sobre Will Clyburn
44 - 39Icono
1ª Falta personal en ataque de Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Tornike Shengelia

44 - 39Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Tornike Shengelia [Barça]
44 - 39Icono
Bandeja de Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Daniel Oturu
42 - 39Icono
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]
42 - 37Icono
Canasta de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv]

40 - 37Icono
Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre
40 - 36Icono
Will Clyburn [Barça] encesta el primer tiro libre
40 - 35Icono
1ª Falta personal de Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Will Clyburn en la lucha por un rebote defensivo.
40 - 35Icono
Kevin Punter [Barça] falla la canasta

40 - 35Icono
Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] comete su segunda falta personal sobre Tornike Shengelia
40 - 35Icono
Primera falta personal de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Kevin Punter
40 - 35Icono
Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
40 - 35Icono
Willy Hernangomez [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tomer Ginat.

40 - 35Icono
Tomas Satoransky [Barça] roba el balón a Chris Jones
40 - 35Icono
Kevin Punter [Barça] falla la canasta, pero Tornike Shengelia realiza un palmeo y consigue anotar.
40 - 33Icono
Rebote ofensivo de Kevin Punter [Barça] tras fallar su propio triple
40 - 33Icono
Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el tercer tiro libre

39 - 33Icono
Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el segundo tiro libre
38 - 33Icono
Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el primer tiro libre
37 - 33Icono
1ª Falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Antonio Blakeney cuando lanzaba de dos.
37 - 33Icono
Primera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Antonio Blakeney

37 - 33Icono
Tiempo muerto
37 - 33Icono
Canasta de Jan Vesely [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
37 - 31Icono
Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
37 - 31Icono
Triple de Will Clyburn [Barça]

37 - 28Icono
Bomba de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv]
35 - 28Icono
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple, pero Jan Vesely realiza un palmeo y consigue anotar.
35 - 26Icono
Tiempo muerto
35 - 26Icono
Bandeja de Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Johnathan Motley

33 - 26Icono
Jan Vesely [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Ish Wainright.
33 - 26Icono
Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el tercer tiro libre
32 - 26Icono
Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el segundo tiro libre
31 - 26Icono
Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el primer tiro libre

30 - 26Icono
1ª Falta personal de Nicolás Laprovittola [Barça] sobre Antonio Blakeney cuando lanzaba de tres.
30 - 26Icono
Darío Brizuela [Barça] falla la bandeja por un tapón de Antonio Blakeney
30 - 26Icono
Nicolás Laprovittola [Barça] roba el balón a Chris Jones
30 - 26Icono
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Chris Jones.

30 - 26Icono
Canasta de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones
28 - 26Icono
1ª Falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Johnathan Motley en la lucha por un rebote defensivo.
28 - 26Icono
1ª falta personal de Jan Vesely [Barça] sobre Ish Wainright cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
28 - 26Icono
Canasta de Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Jan Vesely

26 - 26Icono
Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ish Wainright
26 - 26Icono
Inicio del segundo cuarto
26 - 26Icono
Fin del primer cuarto
26 - 26Icono
Triple de Darío Brizuela [Barça]

26 - 23Icono
Triple de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv]
23 - 23Icono
Nicolás Laprovittola [Barça] encesta el tiro libre adicional
23 - 22Icono
1ª falta personal de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Nicolás Laprovittola cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
23 - 22Icono
Canasta de Nicolás Laprovittola [Barça] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Johnathan Motley

23 - 20Icono
Bandeja de Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv]
21 - 20Icono
Triple de Nicolás Laprovittola [Barça]
21 - 17Icono
Triple de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv]
18 - 17Icono
Nicolás Laprovittola [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Johnathan Motley.

18 - 17Icono
Alley-Hoop de Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones
16 - 17Icono
Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Nicolás Laprovittola
16 - 17Icono
Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones
14 - 17Icono
Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Johnathan Motley

14 - 17Icono
Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote ofensivo es para Johnathan Motley
14 - 17Icono
Primera falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Vasilije Micic
14 - 17Icono
Canasta de Kevin Punter [Barça]
14 - 15Icono
Tiempo muerto

14 - 15Icono
Bandeja de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv]
12 - 15Icono
Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
12 - 12Icono
Willy Hernangomez [Barça] corta el pase a Elijah Bryant
12 - 12Icono
Triple de Tomas Satoransky [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia

12 - 9Icono
Mate de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Elijah Bryant
10 - 9Icono
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Ish Wainright.
10 - 9Icono
Triple de Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Collin Malcolm
7 - 9Icono
Canasta de Tornike Shengelia [Barça]

7 - 7Icono
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta por un tapón de Ish Wainright
7 - 7Icono
Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
7 - 7Icono
Bandeja de Will Clyburn [Barça]
7 - 5Icono
Mate de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Elijah Bryant

5 - 5Icono
Bandeja de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tomas Satoransky
5 - 3Icono
Tomas Satoransky [Barça] corta el pase a Vasilije Micic
5 - 3Icono
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Vasilije Micic.
5 - 3Icono
Primera falta personal de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Tornike Shengelia

5 - 3Icono
Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
5 - 3Icono
Triple de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tomas Satoransky
5 - 0Icono
Tomas Satoransky [Barça] corta el pase a Collin Malcolm
5 - 0Icono
Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Kevin Punter

5 - 0Icono
Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la bomba. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
5 - 0Icono
Tiempo de posesión agotado
5 - 0Icono
Canasta de Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv]
3 - 0Icono
Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Elijah Bryant

3 - 0Icono
Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Tornike Shengelia
3 - 0Icono
Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
3 - 0Icono
Primera falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Vasilije Micic
3 - 0Icono
Will Clyburn [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Vasilije Micic.

3 - 0Icono
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
3 - 0Icono
Triple de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] tras un contraataque
0 - 0Icono
Tomas Satoransky [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Ish Wainright.
0 - 0Icono
Inicio del partido

