Baloncesto
Estadísticas del Hapoel Tel Aviv - Barcelona de la primera jornada de la Euroliga
Euroliga
Consulta aquí todos los datos y números del choque entre el equipo israelí y los azulgranas
Resultados y clasificación de la Euroliga
Equipos
Hapoel Tel Aviv Subaru
Barcelona
Tiros de 2
19 Intentos 18
15 Canastas 9
78.95 % Aciertos 50.00
Tiros de 3
12 Intentos 15
5 Canastas 6
41.67 %Aciertos 40.00
Tiros libres
6 Intentos 9
6 Canastas 8
100.00 %Aciertos 88.89
Rebotes
13 Total 9
4 Ofensivos 3
9 Defensivos 6
Tapones
0 Realizados 2
0 Recibidos 2
10 Asistencias 5
8 Pérdidas 5
3 Recuperaciones 6
Jugadores
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|MJ
|PTOS
|VAL
|3 Dejan Musli
|11
|5
|4
|24 Ish Wainright
|16
|5
|7
|17 Collin Malcolm
|12
|4
|2
|25 Daniel Oturu
|12
|8
|8
|1 Chris Jones
|7
|4
|5
|11 Tyler Ennis
|0
|0
|0
|0 J. Motley
|8
|4
|6
|41 Tomer Ginat
|9
|4
|3
|21 Tai Odiase
|0
|0
|0
Los mejores
|Barça
|MJ
|PTOS
|VAL
|0 J. Bolomboy
|12
|5
|2
|13 Tomas Satoransky
|15
|3
|7
|14 Guillermo Hernangómez
|12
|1
|3
|8 Darío Brizuela
|4
|3
|0
|20 Nicolás Laprovittola
|4
|6
|5
|2 Juani Marcos
|2
|0
|-1
|44 Joel Parra
|6
|2
|2
|21 Will Clyburn
|12
|14
|17
|23 Tornike Shengelia
|13
|6
|5
|6 Jan Vesely
|7
|4
|2
|19 Youssoupha Birima Fall
|0
|0
|0
|Puntos
|Will Clyburn
|Barça
|14
|Daniel Oturu
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|8
|Tornike Shengelia
|Barça
|6
|Nicolás Laprovittola
|Barça
|6
|Faltas cometidas
|Collin Malcolm
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|2
|Tornike Shengelia
|Barça
|2
|J. Motley
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|2
|Tomer Ginat
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|2
|Rebotes ofensivos
|Tomas Satoransky
|Barça
|1
|Daniel Oturu
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|1
|J. Motley
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|1
|J. Bolomboy
|Barça
|1
|Rebotes defensivos
|Will Clyburn
|Barça
|3
|Ish Wainright
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|3
|Guillermo Hernangómez
|Barça
|2
|Tornike Shengelia
|Barça
|1
|Asistencias
|Tomas Satoransky
|Barça
|3
|Chris Jones
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|3
|Tornike Shengelia
|Barça
|2
|Dejan Musli
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|2
