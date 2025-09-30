Suscribete a
Hapoel Tel Aviv Subaru
51
44
2º cuarto
Barça
  • 1º Cuarto: 26-26
  • 2º Cuarto: 25-18

Euroliga. Martes 30/09 18:00h. Estadio Desconocido/Unknown.

Baloncesto

Estadísticas del Hapoel Tel Aviv - Barcelona de la primera jornada de la Euroliga

Euroliga

Consulta aquí todos los datos y números del choque entre el equipo israelí y los azulgranas

Resultados y clasificación de la Euroliga

Equipos

Hapoel Tel Aviv Subaru Hapoel Tel Aviv Subaru
Barcelona Barça
Tiros de 2
19 Intentos 18
15 Canastas 9
78.95 % Aciertos 50.00
Tiros de 3
12 Intentos 15
5 Canastas 6
41.67 %Aciertos 40.00
Tiros libres
6 Intentos 9
6 Canastas 8
100.00 %Aciertos 88.89
Rebotes
13 Total 9
4 Ofensivos 3
9 Defensivos 6
Tapones
0 Realizados 2
0 Recibidos 2
10 Asistencias 5
8 Pérdidas 5
3 Recuperaciones 6
Jugadores
Hapoel Tel Aviv SubaruMJPTOSVAL
3 Dejan Musli1154
24 Ish Wainright1657
17 Collin Malcolm1242
25 Daniel Oturu1288
1 Chris Jones745
11 Tyler Ennis000
0 J. Motley846
41 Tomer Ginat943
21 Tai Odiase000
BarçaMJPTOSVAL
0 J. Bolomboy 1252
13 Tomas Satoransky1537
14 Guillermo Hernangómez1213
8 Darío Brizuela430
20 Nicolás Laprovittola465
2 Juani Marcos20-1
44 Joel Parra622
21 Will Clyburn121417
23 Tornike Shengelia1365
6 Jan Vesely742
19 Youssoupha Birima Fall000
Los mejores
Puntos
Will ClyburnBarça14
Daniel OturuHapoel Tel Aviv Subaru8
Tornike ShengeliaBarça6
Nicolás LaprovittolaBarça6
Faltas cometidas
Collin MalcolmHapoel Tel Aviv Subaru2
Tornike ShengeliaBarça2
J. MotleyHapoel Tel Aviv Subaru2
Tomer GinatHapoel Tel Aviv Subaru2
Rebotes ofensivos
Tomas SatoranskyBarça1
Daniel OturuHapoel Tel Aviv Subaru1
J. MotleyHapoel Tel Aviv Subaru1
J. Bolomboy Barça1
Rebotes defensivos
Will ClyburnBarça3
Ish WainrightHapoel Tel Aviv Subaru3
Guillermo HernangómezBarça2
Tornike ShengeliaBarça1
Asistencias
Tomas SatoranskyBarça3
Chris JonesHapoel Tel Aviv Subaru3
Tornike ShengeliaBarça2
Dejan MusliHapoel Tel Aviv Subaru2

Comentarios
0
