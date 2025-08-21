España confirma la preocupación de Sergio Scariolo

España no levanta cabeza. 'La Familia' cayó ayer ante Alemania (XX-XX) en su quinto partido de preparación para el Eurobasket 2025. Los germanos se desquitaron tras veinte años sin vencer a la selección: la última vez había sido en 2005. La selección ... española, lo intentó hasta el final, forzó la prórroga, pero no consiguió encontrar el camino para imponerse a una Alemania sólida y contundente.

El encuentro comenzó con dominio alemán. El equipo de Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania, golpeó primero y llegó a ponerse ocho arriba (7-15). Sin embargo, España reaccionó. Los ajustes de Sergio Scariolo, el buen hacer de Jaime Pradilla bajo el aro y una defensa sólida permitieron a los de rojo dar la vuelta al marcador y cerrar el primer cuarto con ventaja, 24-22.

En el segundo parcial, la intensidad fue a más. Un bloqueo de Willy Hernangómez a Daniel Theis acabó en tangana después de que el alemán le pusiera la zancadilla al caer. Alemania encontró en Franz Wagner a su pilar ofensivo y volvió a ponerse por delante. España, pese a resistir y mantener el pulso, volvió a pagar su desacierto en los tiros libres y varios desajustes atrás. El marcador se marchó al descanso con ventaja visitante, 38-45.

El tercer cuarto arrancó con una España más enchufada. Darío Brizuela tomó galones y lideró a los de Scariolo, que mostraron más frescura en ataque. Fue un cuarto con muchos puntos, un aspecto a mejorar en defensa para la selección. Sin embargo, la concentración germana y la velocidad de sus transiciones marcaron la diferencia. Alemania impuso su ritmo y mantuvo la renta, impidiendo las opciones españolas de remontar hasta cerrar el parcial 72-76.

El último cuarto estuvo marcado por la presión, el buen baloncesto y un público volcado con 'La Familia'. Álvaro Cárdenas debutó con la absoluta y anotó sus primeras canastas, dejando destellos de futuro. Alemania logró abrir brecha en varios momentos, pero España no bajó los brazos. Un triple épico de Santi Aldama colocó a la selección a solo dos puntos, encendió al Movistar Arena y abrió la posibilidad de soñar con la remontada. Con oficio y carácter, los de Scariolo lograron igualar el marcador a falta de 40 segundos y forzar una prórroga que mantuvo en vilo a los aficionados.

La prórroga fue muy igualada y tensa hasta el final. España, un punto abajo y con ocho segundos de posesión, tuvo la última opción en manos de Darío Brizuela, pero su lanzamiento se salió de dentro. El marcador se cerró con un ajustado 105-106 a favor de Alemania.