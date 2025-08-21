Suscribete a
España confirma la preocupación de Sergio Scariolo

España peleó hasta forzar la prórroga, pero no logró superar a una Alemania más sólida 105-106

Derrota agridulce de España ante Francia

Juancho Hernangómez durante el partido amistoso ante Alemania
Juancho Hernangómez durante el partido amistoso ante Alemania EFE

Eduardo R. Barrero

España no levanta cabeza. 'La Familia' cayó ayer ante Alemania (XX-XX) en su quinto partido de preparación para el Eurobasket 2025. Los germanos se desquitaron tras veinte años sin vencer a la selección: la última vez había sido en 2005. La selección ... española, lo intentó hasta el final, forzó la prórroga, pero no consiguió encontrar el camino para imponerse a una Alemania sólida y contundente.

