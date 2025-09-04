Los orígenes de Giannis Antetokounmpo: dónde nació y de dónde son sus padres

Campeón de la NBA (2021) siendo elegido MVP de las finales, nueve veces All-Star y seleccionado el mejor jugador del partido de las estrellas en una ocasión (2021), mejor jugador defensivo de la NBA en 2020, dos veces MVP de la NBA (2019 y 2020), máximo anotador del EuroBasket 2022... Son solo algunos de los éxitos que adornan la carrera de Giannis Antetokounmpo, estrella de los Milwaukee Bucks y de la selección griega.

Su velocidad, explosividad, agilidad... En definitiva, su físico le permiten ser determinante a campo abierto pese a su estatura de 2,11 metros. Un jugador que puede ocupar diferentes puestos sobre la pista y difícil de parar para sus rivales, sobre todo, en la NBA.

Sin embargo, en el contexto FIBA, con su selección, Anteto siempre ha sentido más dificultades para ser decisivo. Aunque sus estadísticas reflejan un papel preponderante, la defensa zonal que se propone en algunos casos en Europa y no se puede realizar en Estados Unidos por la normativa de los tres segundos defensivos hace que se le vean las costuras, al verse obligado a lanzar más desde fuera, uno de sus puntos débiles.

Dónde nació Giannis Antetokounmpo, la estrella griega

Giannis Antetokounmpo es el mediano de cinco hermanos. Solo uno de ellos no se decantó en su día por el balón naranja. Curiosamente, el mayor de ellos, Francis. Thanasis, mayor que Giannis, Kostas y Alex, estos dos más pequeños, juegan también al baloncesto.

Thanasis, de hecho, comparte su vida privada y profesional con Giannis, al jugar, también, en los Bucks e ir con la selección de manera habitual, al igual que Kostas, el primer campeón de la NBA de la familia con los Lakers en 2020.

Noticia Relacionada Dino Meneghin: «El baloncesto español es sinónimo de grandeza, es un referente en Europa» Julio Ocampo La leyenda transalpina, siete Copas de Europa en su mochila, analiza para ABC el decisivo Italia-España en Chipre

Giannis Antetokounmpo es natural de Atenas, como sus otros hermanos jugadores de baloncesto. El mediano de la familia nació el 6 de diciembre de 1994. Su ascendencia en el país heleno alcanzó su punto más álgido al ser elegido el abanderado de Grecia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

De dónde son los padres de Giannis Antetokounmpo y cuál es el origen de su apellido

Giannis nació en Atenas, pero su hermano mayor, Francis, lo hizo en Nigeria, de donde sus padres emigraron en 1991 en busca de una vida mejor, aunque la infancia para los Antetokounmpo no fue sencilla.

O para los Adetokunbo, que es el apellido original de los hermanos, adaptado posteriormente al heleno como Antetokounmpo.

«Solía vender cosas desde que tenía seis o siete años», confesó Giannis en una entrevista en ESPN. La condición de inmigrantes dificultó a sus padres, Charles y Veronica Antetokounmpo, encontrar un empleo estable en Grecia, por lo que sus hermanos tuvieron que crecer en un entorno complicado.

«Siempre estaba fuera de casa intentando ayudar lo más que podía a mi madre y a mi padre vendiendo relojes, gafas, CDs, DVDs y lo que podía encontrar. Hice eso hasta los 17 porque era lo que tenía que hacer, no tenía otra opción». Un sufrimiento que acabó teniendo su recompensa. «Puede que no tuviéramos mucho dinero, pero al menos éramos felices. Cuando teníamos problemas, nos juntábamos en la misma habitación y lo pasábamos bien, a pesar de las dificultades que estuviéramos afrontando. Y eso sin duda nos hizo más fuertes».