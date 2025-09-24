Edy Tavares: «Voy a echar mucho de menos a Chus Mateo en el Real Madrid»

La llegada de Chus Mateo al banquillo de la selección española ha generado una oleada de reacciones entre los jugadores más importantes de la Liga Endesa. Durante la puesta de largo de esta competición, muchos de los que han estado bajo sus directrices o le conocen personalmente quisieron reconocer la cercanía y el impacto del técnico madrileño, al tiempo que han destacado los nuevos retos de la temporada tanto en sus clubes como con el combinado nacional.

Willy Hernangómez, capitán de la selección y estrella del FC Barcelona Baloncesto, se mostró especialmente ilusionado. Recordó su etapa en el Real Madrid junto a Mateo, cuando este era asistente, y confesó que siente «mucho cariño» por él. Para el capitán de la selección, ser dirigido ahora por el técnico madrileño supone «un reto muy bonito» y un reconocimiento a toda su trayectoria con España.

En cuanto al reciente Eurobasket, admitió que tanto él como su hermano Juancho se quedaron con «la rabia de cómo acabó» el torneo, aunque aseguró que usarán esa decepción como motivación para seguir mejorando tanto con sus clubes como con el combinado nacional.

«Le irá bien en la selección»

Edy Tavares, pívot del Real Madrid, por su parte, valoró con entusiasmo la llegada de Sergio Scariolo al Movistar Arena, al que ve «aportando muchas cosas nuevas» en un proceso de adaptación que, según él, tiene al vestuario «muy ilusionado». Pero también quiso subrayar la huella que deja Mateo en el club blanco, a quien definió como «un entrenador muy cercano y siempre pendiente de los jugadores».

«Le voy a echar mucho de menos» reconoció, aunque no dudó en desearle lo mejor y en asegurar «que le irá bien en la selección».

Francis Alonso, escolta del Río Breogán, evitó entrar en valoraciones personales sobre el intercambio de banquillos, pero sí destacó que «ir a la selección es un premio, un objetivo». En su opinión, para conseguirlo hay que estar «muy enfocado con el club» y, si llegara la oportunidad, confesó que estaría «muy contento».

Santi Yusta, estrella del Casademont Zaragoza, también quiso dejar su opinión sobre el nombramiento. El alero, que ya coincidió con Mateo en el Real Madrid, aseguró que le parece «un gran entrenador y una gran persona».

Sobre su propio papel en el último Eurobasket, lo describió como una experiencia «muy buena en lo individual» ya que fue su primer gran torneo, aunque reconoció que colectivamente no lograron el nivel esperado. Aun así, considera que, para una generación de jugadores jóvenes como la suya, la experiencia servirá como aprendizaje -al igual que lo calificaron Chus Mateo y Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto- y les ayudará a estar «al 100% desde el primer día» en futuras convocatorias.

Por último, Ricky Rubio, en su vuelta a la ACB, también quiso pronunciarse. Con la serenidad que le caracteriza, deseó suerte a Mateo. El base está convencido de que «conseguirá que el equipo funcione» y destacó que tiene «un buen proyecto entre manos».