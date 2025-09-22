Chus Mateo, nuevo seleccionador de España hasta 2029

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha confirmado este lunes a Chus Mateo (56 años) como nuevo seleccionador masculino de baloncesto en sustitución del italiano Sergio Scariolo, que dejó el combinado nacional tras el Eurobasket para dirigir al Real Madrid.

La FEB se ha decidido por Mateo después de unos días de deliberación y como opción preferida frente a las otras candidaturas al cargo de Pablo Laso, Xavi Pascual y Jaume Ponsarnau.

El técnico madrileño, que el pasado mes de junio fue precisamente sustituido en el conjunto madridista por el de Brescia, será presentado este martes por la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, a las 12.00 horas en el museo del organismo en la localidad madrileña de Alcobendas.

En el Real Madrid, equipo al que dirigió durante apenas tres temporadas, Chus Mateo ganó media docena de títulos: dos Ligas ACB, una Copa del Rey, dos Supercopas y una Euroliga.

Los dos grandes objetivos de la selección española de baloncesto son clasificarse para el Mundial de Catar de 2027 y, ya a más largo plazo, preparar a conciencia el Eurobasket del año 2029 que organizarán conjuntamente España, Estonia, Grecia y Eslovenia.