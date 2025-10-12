Suscribete a
ABC Premium
Baskonia
Baskonia
7
10
1º cuarto
Real Madrid
Real Madrid
  • 1º Cuarto: 7-10

ACB. Domingo 12/10 19:00h. Estadio Fernando Buesa Arena.

baloncesto / liga acb

Baskonia - Real Madrid, en directo hoy

Siga en directo el duelo correspondiente a la segunda jornada de la liga ACB

Clasificación y resultados de la liga ACB

Baskonia - Real Madrid, en directo hoy

7 - 10Icono
Triple de Markquis Nowell [Baskonia]
4 - 10Icono
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
4 - 8Icono
Mamadi Diakite [Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
4 - 8Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]

4 - 6Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a Mamadi Diakite
4 - 6Icono
Primera falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Mamadi Diakite
4 - 6Icono
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
4 - 5Icono
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre

4 - 4Icono
2ª Falta personal de Tadas Sedekerskis [Baskonia] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba de dos.
4 - 4Icono
Hamidou Diallo [Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrés Feliz.
4 - 4Icono
Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz
4 - 2Icono
Primera falta personal de Hamidou Diallo [Baskonia] sobre Mario Hezonja

4 - 2Icono
Bandeja de Tadas Sedekerskis [Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Trent Forrest
2 - 2Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest.
2 - 2Icono
Primera falta personal de Tadas Sedekerskis [Baskonia] sobre Edy Tavares
2 - 2Icono
Mate de Tadas Sedekerskis [Baskonia] con asistencia de Hamidou Diallo

0 - 2Icono
David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Hamidou Diallo.
0 - 2Icono
David Kramer [Real Madrid] corta el pase a Markquis Nowell
0 - 2Icono
Canasta de David Kramer [Real Madrid]
0 - 0Icono
Inicio del partido

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app