Baskonia - Real Madrid, en directo hoy

Triple de Markquis Nowell [Baskonia] Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] Mamadi Diakite [Baskonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrés Feliz. Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] Mario Hezonja [Real Madrid] roba el balón a Mamadi Diakite Primera falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Mamadi Diakite Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 2ª Falta personal de Tadas Sedekerskis [Baskonia] sobre Gabriel Deck cuando lanzaba de dos. Hamidou Diallo [Baskonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrés Feliz. Canasta de Edy Tavares [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz Primera falta personal de Hamidou Diallo [Baskonia] sobre Mario Hezonja Bandeja de Tadas Sedekerskis [Baskonia] tras un contraataque, con asistencia de Trent Forrest Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Trent Forrest. Primera falta personal de Tadas Sedekerskis [Baskonia] sobre Edy Tavares Mate de Tadas Sedekerskis [Baskonia] con asistencia de Hamidou Diallo David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Hamidou Diallo. David Kramer [Real Madrid] corta el pase a Markquis Nowell Canasta de David Kramer [Real Madrid] Inicio del partido
