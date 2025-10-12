Suscribete a
Baskonia
7
10
1º cuarto
Real Madrid
  • 1º Cuarto: 7-10

ACB. Domingo 12/10 19:00h. Estadio Fernando Buesa Arena.

baloncesto / liga acb

Baskonia - Real Madrid, estadísticas del partido

Consulta todos los números del duelo correspondiente a la segunda jornada de la liga ACB de baloncesto

Baskonia - Real Madrid, estadísticas del partido

Equipos

Baskonia Baskonia
RMC Real Madrid
Tiros de 2
3 Intentos 5
2 Canastas 4
66.67 % Aciertos 80.00
Tiros de 3
2 Intentos 1
1 Canastas 0
50.00 %Aciertos 0.00
Tiros libres
0 Intentos 2
0 Canastas 2
nan %Aciertos 100.00
Rebotes
2 Total 2
0 Ofensivos 0
2 Defensivos 2
Tapones
0 Realizados 0
0 Recibidos 0
2 Asistencias 1
2 Pérdidas 0
0 Recuperaciones 2
Jugadores
BaskoniaMJPTOSVAL
4 Juan Villar000
1 Mamadi Diakite30-1
6 H. Diallo300
7 Rodions Kurucs100
10 Matteo Spagnolo000
8 Tadas Sedekerskis242
9 Timothe Luwawu-Cabarrot000
11 Trent Forrest302
99 Luka Samanic000
18 Khalifa Diop000
Real MadridMJPTOSVAL
7 Facundo Campazzo000
9 Gabriele Procida000
0 T. Lyles000
1 David Kramer322
11 Mario Hezonja323
24 Andres Rafael Feliz Sarita302
23 Sergio Llull000
14 Gabriel Deck323
13 Izan Almansa000
16 Usman Garuba000
20 Bruno Fernando000
22 Walter Samuel Tavares345
Los mejores
Puntos
Walter Samuel TavaresReal Madrid4
Tadas SedekerskisBaskonia4
Gabriel DeckReal Madrid2
Mario HezonjaReal Madrid2
Faltas cometidas
Tadas SedekerskisBaskonia2
H. DialloBaskonia1
Andres Rafael Feliz SaritaReal Madrid1
Walter Samuel TavaresReal Madrid0
Rebotes ofensivos
Walter Samuel TavaresReal Madrid0
H. DialloBaskonia0
Rodions KurucsBaskonia0
Matteo SpagnoloBaskonia0
Rebotes defensivos
Andres Rafael Feliz SaritaReal Madrid2
H. DialloBaskonia1
Trent ForrestBaskonia1
Walter Samuel TavaresReal Madrid0
Asistencias
H. DialloBaskonia1
Andres Rafael Feliz SaritaReal Madrid1
Trent ForrestBaskonia1
Walter Samuel TavaresReal Madrid0
