baloncesto / liga acb
Baskonia - Real Madrid, estadísticas del partido
Consulta todos los números del duelo correspondiente a la segunda jornada de la liga ACB de baloncesto
Equipos
Baskonia
RMC
Tiros de 2
3 Intentos 5
2 Canastas 4
66.67 % Aciertos 80.00
Tiros de 3
2 Intentos 1
1 Canastas 0
50.00 %Aciertos 0.00
Tiros libres
0 Intentos 2
0 Canastas 2
nan %Aciertos 100.00
Rebotes
2 Total 2
0 Ofensivos 0
2 Defensivos 2
Tapones
0 Realizados 0
0 Recibidos 0
2 Asistencias 1
2 Pérdidas 0
0 Recuperaciones 2
Jugadores
|Baskonia
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|4 Juan Villar
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1 Mamadi Diakite
|3
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|6 H. Diallo
|3
|0
|0 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|7 Rodions Kurucs
|1
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10 Matteo Spagnolo
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8 Tadas Sedekerskis
|2
|4
|2 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|9 Timothe Luwawu-Cabarrot
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11 Trent Forrest
|3
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|99 Luka Samanic
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18 Khalifa Diop
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Los mejores
|Real Madrid
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|7 Facundo Campazzo
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9 Gabriele Procida
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0 T. Lyles
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1 David Kramer
|3
|2
|1 / 1
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|11 Mario Hezonja
|3
|2
|1 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|24 Andres Rafael Feliz Sarita
|3
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|23 Sergio Llull
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14 Gabriel Deck
|3
|2
|0 / 0
|0 / 0
|2 / 2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|13 Izan Almansa
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 Usman Garuba
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20 Bruno Fernando
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 Walter Samuel Tavares
|3
|4
|2 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Puntos
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|4
|Tadas Sedekerskis
|Baskonia
|4
|Gabriel Deck
|Real Madrid
|2
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|2
|Faltas cometidas
|Tadas Sedekerskis
|Baskonia
|2
|H. Diallo
|Baskonia
|1
|Andres Rafael Feliz Sarita
|Real Madrid
|1
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|0
|Rebotes ofensivos
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|0
|H. Diallo
|Baskonia
|0
|Rodions Kurucs
|Baskonia
|0
|Matteo Spagnolo
|Baskonia
|0
|Rebotes defensivos
|Andres Rafael Feliz Sarita
|Real Madrid
|2
|H. Diallo
|Baskonia
|1
|Trent Forrest
|Baskonia
|1
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|0
|Asistencias
|H. Diallo
|Baskonia
|1
|Andres Rafael Feliz Sarita
|Real Madrid
|1
|Trent Forrest
|Baskonia
|1
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|0
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete