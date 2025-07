En la postguerra, el Atleti estuvo a punto de desaparecer. Se había quedado sin estadio, con el Metropolitano completamente arrasado, puesto que se encontraba en la Ciudad Universitaria, en pleno frente de guerra. Además, la mayoría de sus jugadores habían muerto, luchando en uno u ... otro bando de nuestra contienda fratricida. El 29 de septiembre de 1939 el Atlético de Madrid se fusiona con el Aviación Nacional (que había tenido otros pretendientes) en un nuevo club que se denominará Atlético Aviación, vestirá los colores rojiblancos y llevará la insignia de la Aviación Nacional y superpuesto el escudo del Atlético de Madrid.

Los rojiblancos con alas ascendieron a la gloria, porque su equipo (cuya alineación recitan admirativamente madridistas de la época) fue el mejor de España. Quien esto escribe, que ha vivido parte de su larga vida en la época de Franco, jamás oyó que el Atleti fuera llamado por nadie «el equipo del Régimen». Últimamente se lo ha oído a algunos. El generalísimo lo era de los tres ejércitos. La mayoría de sus fotos oficiales son con el uniforme del ejército de Tierra, también las hay con el de Marina. No he visto ninguna con el del Aire, seguramente porque no la haya, debido al parecer al hermano de Franco aviador republicano. En cualquier caso, simpatías por la Aviación (aunque fuera la suya), más bien pocas.

El Atleti había quedado penúltimo en la Liga en 1936. Al dejar el Oviedo una plaza vacante, lo lógico hubiera sido que la ocupara el equipo madrileño. Ascendidos los dos equipos de Segunda, se le obligó a jugarse esa plaza con el último, el Osasuna. Sería un privilegio por ser 'el equipo del Régimen', como también lo sería que a su entrenador, Ricardo Zamora, se le detuviera, por una Ley absurda y por una entrevista publicada en plena guerra civil por 'Euskadi Rojo', y se le suspendiera seis meses como entrenador, tal como señaló en excelente artículo Alfredo Relaño.

Dudoso es que el Atleti fuera el equipo del caudillo, ni siquiera cuando se denominó unos años Atlético Aviación, etapa de la que nos enorgullecemos todos los colchoneros. Ni en su Régimen ni en democracia nos hemos beneficiado de josé plazas, gurucetas, villaratos ni negreiras. Además de cornudos, apaleados.