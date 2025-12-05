Suscribete a
Contragolpe

Simeone, a setas o a Rolex

«Decídete, Pachi, pues, ¿a qué estamos, a Rolex o a setas? ¿Nos conformamos con ser cuartos o queremos coronarnos?»

Atléticos, ni sufridores ni hipocondríacos

Diego Pablo Simeone
Diego Pablo Simeone REUTERS
Nicolás Álvarez Tólcheff

Nicolás Álvarez Tólcheff

El juego del Atlético de Madrid oscila como un péndulo en cuanto a sus resultados. El sistema empleado es defensivo, a pesar de que el equipo cuenta con unos delanteros excepcionales: Julián Álvarez, Sorloth, Almada, Griezmann, Barrios, Nico González o Baena se hartarían de meter ... goles o facilitarlos en cualquier equipo en el que jugaran al ataque. Ese sistema de juego no va a cambiar con el actual entrenador, porque es el que le gusta y ha conseguido triunfos notorios, por lo que habrá que repetir una vez más que todos los atletistas le estarán agradecidos y que se merece un monumento.

