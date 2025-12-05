El juego del Atlético de Madrid oscila como un péndulo en cuanto a sus resultados. El sistema empleado es defensivo, a pesar de que el equipo cuenta con unos delanteros excepcionales: Julián Álvarez, Sorloth, Almada, Griezmann, Barrios, Nico González o Baena se hartarían de meter ... goles o facilitarlos en cualquier equipo en el que jugaran al ataque. Ese sistema de juego no va a cambiar con el actual entrenador, porque es el que le gusta y ha conseguido triunfos notorios, por lo que habrá que repetir una vez más que todos los atletistas le estarán agradecidos y que se merece un monumento.

Contra el Barcelona en los primeros minutos el equipo presionó alto, pareció comerse al rival y marcó Baena un golazo, en rápido contragolpe. El espejismo duró poco: como tantas otras veces se cedió la pelota, y apenas se presionó. Si se tiene enfrente a jugadores como Lamine, Pedri o Raphinha, esa actitud acaba en suicidio. El equipo se echó atrás y generó muchas dudas. Solo al final y acuciado por la necesidad el Atleti tuvo alguna oportunidad de marcar, malograda por Almada y Giuliano. La sensación es que falta cambiar de mentalidad y querer ganar títulos, con independencia de que ha habido y hay mala suerte con las lesiones del equipo: tanto Baena (que estaba siendo el mejor) como Cardoso (el motor que se necesita urgentemente) tuvieron que ser sustituidos.

Quizá por primera vez Mateu Alemany estuvo en el palco, en lugar de Enrique Cerezo, señal inequívoca de cambio de ciclo. Seguramente tomaría buena nota de lo que vio y sacaría consecuencias, con resultados esperemos que a corto -algún posible refuerzo en defensa- y a medio plazo en lo que se refiere al entrenador y al sistema de juego.

Para Fernando Torres, que lo está haciendo de maravilla en un Madrileño que va de líder, «Klopp es mi referente». No tiene mal gusto el Niño. Con un entrenador así, se podría soñar en grande. ¿Y por qué no con Filipe Luis, grandísimo exjugador colchonero, que acaba de ganar con el Flamengo en un año cuatro títulos, coronados por la Copa Libertadores? Decídete, Pachi, pues, ¿a qué estamos, a Rolex o a setas? ¿Nos conformamos con ser cuartos o queremos coronarnos? Y donde digo Pachi digo Francis.