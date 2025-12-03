Suscribete a
Atlético

Baena y Giménez hacen más cara para el Atlético la derrota en el Camp Nou

Español y uruguayo acabaron lesionados y no estarán disponibles para el duelo ante el Athletic

Baena, antes de anotar el gol del Atlético contra el Barça
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

El Atlético no solo abandonó el Camp Nou con una derrota que cortó su fenomenal racha de siete triunfos consecutivos entre todas las competiciones. El club colchonero anunció que Johnny Cardoso, José María Giménez y Álex Baena sufrieron lesiones durante ... el encuentro, y los dos últimos, salvo sorpresa, no estarán disponibles para el compromiso liguero del próximo sábado ante el Athletic en Bilbao.

