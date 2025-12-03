Baena y Giménez hacen más cara para el Atlético la derrota en el Camp Nou

El Atlético no solo abandonó el Camp Nou con una derrota que cortó su fenomenal racha de siete triunfos consecutivos entre todas las competiciones. El club colchonero anunció que Johnny Cardoso, José María Giménez y Álex Baena sufrieron lesiones durante ... el encuentro, y los dos últimos, salvo sorpresa, no estarán disponibles para el compromiso liguero del próximo sábado ante el Athletic en Bilbao.

Cardoso fue el que salió mejor parado. El estadounidense sufrió un golpe durante un lance aéreo con Dani Olmo y, aunque tuvo que ser sustituido en el minuto 14, solo tiene «una fuerte contusión en el ángulo posteroexterno de la rodilla izquierda sin lesiones articulares asociadas», como anunció en un comunicado el equipo rojiblanco. Por lo tanto, parece que sí estará en San Mamés.

📋 Parte médico de Giménez, Baena y Johnny.



Los casos de Baena y Giménez son más complejos. Ambos sufren percances de «bajo grado» en sus respectivos muslos, el español en el izquierdo y el uruguayo en el derecho. Con el cargado calendario y el parón navideño a la vuelta de la esquina, parece que el Atlético actuará con precaución a la hora de anunciar su vuelta a los entrenamientos.

En el bando vencedor, el Barcelona también tuvo una baja de calado. Olmo, tras anotar el segundo gol de los locales, se fue al suelo y, al apoyarse, sufrió una luxación en su hombro izquierdo. Según medios catalanes, no habrá operación y el mediapunta estará hasta principios de enero sin vestirse de corto. Está por ver si llegará al debut en la Supercopa de España en Arabia, el 7 de enero ante el Athletic.