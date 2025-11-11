El pelotazo de Gil Marín con la venta del Atlético

Treinta y tres años después de su obligada conversión en sociedad anónima deportiva, el Atlético de Madrid cambia de dueño. Según el comunicado publicado este lunes por el propio club, los principales accionistas de la entidad rojiblanca «han alcanzado un acuerdo para que Apollo ... Sports Capital (ASC), compañía global de inversión en deporte de Apollo, se convierta en el accionista mayoritario».

Apollo es un potente fondo de inversiones estadounidense. Sus activos totales estaban estimados el pasado 30 de septiembre en 908.000 millones de dólares (785.000 millones de euros). Aunque la información facilitada hasta el momento no especifica ni la cuantía ni el importe concreto del paquete mayoritario adquirido, estos rondan el 55% y los 2.500 millones de euros respectivamente.

El Atlético de Madrid incorporará a Apollo Sports Capital como accionista mayoritario



Hasta ayer, el porcentaje de acciones del club rojiblanco se repartía de la siguiente manera: Atlético HoldCo, 70,39%, repartido entre Miguel Ángel Gil Marín (35,57%), Ares Managememt, fondo también estadounidense (23,77%) y Enrique Cerezo (10,65%); Quantum Pacific, empresa del inversor israelí Idan Ofer, 27,81%; y accionistas minoritarios, 1,80%.

«Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo», se informa en la nota de prensa. Los citados propietarios, a partir de ahora minoritarios, además de seguir ligados a la sociedad anónima atlética, obtienen pingües beneficios en la que es la mayor operación de venta de un club deportivo español. En cifras aproximadas, Gil Marín se embolsará 700 millones; Ares, 500; Quantum, 450; y Cerezo, 250.

Unas ganancias no exentas de polémica. Confirmado el desembarco de los nuevos dueños americanos, el sector más crítico de la afición colchonera ha recordado con tristeza e indignación el fraudulento proceso por el cual Jesús Gil y Gil, padre de Gil Marín, y Enrique Cerezo, se apropiaron del Atlético en 1992, cuando la Ley del Deporte creó en España la figura de las sociedades anónimas deportivas (SAD) y obligó a los clubes de fútbol de Primera y Segunda y a los de la Liga ACB de baloncesto que tenían deudas a transformarse en SAD para poder acogerse a un plan de saneamiento financiero.

Solo Athletic, Barcelona, Real Madrid y Osasuna quedaron exentos de tal imposición legal. Los demás tuvieron que realizar los trámites deprisa y corriendo. Y el Atlético casi no lo consigue. Lo logró a última hora del último día fijado en la Ley. Así, a las 23:30h del 30 de junio de 1992, Jesús Gil, su presidente desde 1987, y Enrique Cerezo, vicepresidente, depositaron en el Consejo Superior de Deportes (CSD) los 1.950 millones de pesetas (11,7 millones de euros).

Jesús Gil y Gil (derecha) fue presidente del Atlético desde 1987 a 2003; Jesús Gil Marín (izquierda) fue consejero y vicepresidente de 1987 a 2004; y Miguel Ángel Gil Marín es el consejero delegado del club desde 2002 EFE

Fueron dos préstamos del Banco de Vitoria y del Credit Lyonnais de 1.300 y 650 millones de pesetas que evitaron el descenso del club a Segunda B y convirtieron a Gil en el máximo accionista del equipo. Días después, cuando el Atlético ya era oficialmente sociedad anónima, el presidente envió una carta solicitando que el club le traspasara a una de sus cuentas bancarias personales esos 1.950 millones ingresados en una cuenta de la entidad. Cuando recibió el dinero, devolvió los préstamos a los dos citados bancos.

Delito prescrito

Además, Gil adquirió las acciones de Cerezo y se apoderó también de los 112 millones de pesetas que representaban el 5% del capital social del club que habían adquirido los socios rojiblancos. En total, sin poner ni una peseta, se convirtió en presidente plenipotenciario con el 95% de las acciones.

En 1999, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella que provocó la intervención judicial del Atlético. En febrero de 2003 la Audiencia Nacional condenó a Jesús Gil a tres años y seis meses de prisión por los delitos de estafa y apropiación indebida y le ordenó depositar en el juzgado las acciones del Atlético, si bien mantenía el control del club hasta que se resolviera el recurso ante el Tribunal Supremo. La sentencia de la Audiencia Nacional también señalaba a Enrique Cerezo como «cooperador necesario» y Miguel Ángel Gil, entonces director general del Atlético, como partícipe de un delito de estafa por simulación de contrato.

Un año después, 2004, el Tribunal Supremo declaró prescrita la apropiación indebida de Jesús Gil, toda vez que se había producido en 1992, y absolvió a Enrique Cerezo. «Hubo delito de apropiación, cuestión diferente es que esté prescrito», reconoce el laudo. Ni Gil, ya fallecido entonces, ni Cerezo ni Gil Marín tuvieron que devolver sus acciones del Atlético SAD.

Ahora, las han vendido a Apollo, cuyo plan de negocio es «aportar nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura. Entre ellos se encuentra el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al estadio Metropolitano. El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria. Gracias a la amplia experiencia de Apollo en el sector del deporte, los medios y el entretenimiento, ASC aspira a crear un centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños».

Robert Givone, socio de Apollo y co-gestor de ASC, abundó en esa misma dirección: «El Atlético de Madrid es una de las grandes instituciones deportivas de Europa y es un honor invertir en este club histórico y en su legado de más de 120 años. Miguel Ángel ha hecho un trabajo extraordinario transformando al Atlético y para nosotros era fundamental invertir respaldando la continuidad de su liderazgo, además de invertir en el equipo y en la comunidad local».

Gil Marín, citado por Givone, confirmó las expectativas del acuerdo: «De cara al futuro, juntos vemos una gran oportunidad para impulsar un crecimiento sólido y sostenible de Atlético sobre la base de nuestro legado. Para mí era importante contar con un socio inversor a largo plazo que creyera en nuestra estrategia y pudiera potenciar nuestras actividades fuera del terreno de juego con el desarrollo de la Ciudad del Deporte».

La inversión de ASC está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias, y se prevé que se complete en el primer trimestre de 2026. En la operación están incluidos los dos clubes franquicias del club rojiblanco, el Atlético de San Luis mexicano y el Atlético Ottawa canadiense, que también pasan a ser propiedad mayoritaria del fondo estadounidense.

El Atlético se convertirá en la inversión deportiva principal de ASC, que también ha puesto capital en los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open. Sin embargo, el comunicado de ayer quiso dejar claro que su entrada en el equipo de fútbol de la capital de España «no forma parte de una estrategia de multipropiedad de control de clubes».