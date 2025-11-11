Suscribete a
El pelotazo de Gil Marín con la venta del Atlético

El fondo estadounidense Apollo paga más de 2.000 millones para convertirse en el propietario mayoritario del club

Gil y Cerezo conservan acciones y mantienen sus actuales cargos de consejero delegado y presidente

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético
Ángel Luis Menéndez

Treinta y tres años después de su obligada conversión en sociedad anónima deportiva, el Atlético de Madrid cambia de dueño. Según el comunicado publicado este lunes por el propio club, los principales accionistas de la entidad rojiblanca «han alcanzado un acuerdo para que Apollo ... Sports Capital (ASC), compañía global de inversión en deporte de Apollo, se convierta en el accionista mayoritario».

