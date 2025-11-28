El estado de ánimo que caracteriza ahora a cualquier colchonero sería similar al del espectador que acaba de presenciar una gran comedia del cine, pongamos por caso 'Con faldas y a lo loco', 'Primera Plana' o 'Manhattan'. Tras el partido del Inter, la más ... adecuada sería 'Vacaciones en Roma' (pasando por Milán, siempre con Audrey Hepburn).

Pese al último sopor de Getafe, en lo deportivo, el club vive una segunda edad de oro. O tercera o cuarta. Quien esto escribe no conoció al Atlético Aviación ni al de Ben Barek, del que el mismo Pelé afirmó: «Si yo soy el rey del fútbol, Ben Barek fue su dios». Pero puede dar fe de lo bien que jugaban equipos que peleaban siempre por ganar la Liga, lo hicieran o no. Marcel Domingo perfeccionó el contragolpe, que aprendió de su maestro, Helenio Herrera, y a su vez se lo transmitió a Luis Aragonés.

En lo económico, que es a lo que menos importancia le ha dado siempre el aficionado tradicional, al menos el del Atleti, todo parecen ser buenas noticias: inyecciones multimillonarias en dólares USA e incontables y prestigiosos patrocinadores deseosos de unir su nombre al del club que lleva en su escudo la osa y el madroño. Ya se sabe que el dinero no da la felicidad, pero tampoco es un serio obstáculo.

El Nuevo Metropolitano es una maravilla de estadio, y la Ciudad Deportiva que se planea alrededor no tiene parangón alguno. Las mejores instalaciones deportivas, de uso público y privado, centros culturales y comerciales y la guinda del pastel, una ola gigante que surfearán los más osados. California en San Blas, oiga.

Pero no nos vengamos arriba. Ni el fútbol ni la vida son una verbena, ni una comedia. Ni siquiera el guion de la maravillosa 'Annie Hall' pretendía ser gracioso. De hecho, el título original de la cinta iba a ser 'Anhedonia', nombre de una enfermedad que incapacita a la persona para experimentar placer. A pesar de lo cual el protagonista declara cosas como ésta: «No me aceptaron en el ejército, fui declarado inutilísimo. En una guerra solo podría ser prisionero». Para Woody Allen, «la única manera de ser feliz es que te guste sufrir». Pero el colchonero no es sufridor ni hipocondríaco; muy por el contrario, busca la felicidad tanto como a Susan: desesperadamente.