Suscribete a
ABC Premium

Fútbol /

El gol inmortal de Fernando Torres: «Pensé que podía volar»

Jorge Larena, Gregorio Manzano, Koke Contreras y el propio Niño rememoran el gol de Matrix, un tanto que vuelve a la memoria cada vez que el Atlético de Madrid visita al Betis

«Creí que desafiando a todo el mundo iba a conseguir algo y me equivoqué«

El icónico gol de Fernando Torres al Betis
El icónico gol de Fernando Torres al Betis ABC
José Ignacio Fernández

José Ignacio Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por más que pasen los años, siempre que aparece en el calendario un Betis-Atlético de Madrid, vuelve a la memoria colectiva, sobre todo a la del bando colchonero, uno de los mejores goles de la historia de la Liga en cuanto a la dificultad ... de su ejecución y la belleza de su factura, el más icónico de la carrera de Fernando Torres junto al que marcó con la selección en la final de la Eurocopa 2008. El bautizado 'gol de Matrix', volando como Keanu Reeves en la mítica saga cinematográfica de entonces, también como si se dibujara a cámara lenta, para tumbar al Betis en su propia casa. «Quizás el gol más bello de todos los que he marcado», recuerda para ABC el Niño como si no hubieran pasado ya 22 años de la inolvidable obra de arte.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app