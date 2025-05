Espanyol - Betis, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

El Real Betis, que está más cerca de la final de la Conference tras el triunfo obtenido sobre la Fiorentina (2-1) en la ida de las semifinales, aparca hasta la próxima semana la competición europea para centrarse en LaLiga y en su visita de este domingo 4 de mayo al RCD Espanyol, en encuentro de la 34ª jornada. Cuadra Fernández, con Ortiz Arias en el VAR, arbitrarán este partido en el RCDE Stadium. Quedan quince puntos en juego y el conjunto verdiblanco sigue opositando a esa quinta plaza de la que se apropió tras golear al Valladolid (5-1) y volvió a perder con la victoria del Villarreal ante el Espanyol precisamente (1-0).

Con la clasificación europea casi amarrada ya vía LaLiga, esta misma jornada puede ser ya matemática, el plantel de Pellegrini desea hacer realidad el sueño de disputar la Champions. Esa ambición la ha plasmado en toda la segunda vuelta y, en especial, desde que perdiera en Vigo. En las dos últimas jornadas, el Betis pasó por encima del Girona y el Valladolid. El Espanyol, por su parte, tiene en su mano la permanencia y se encuentra a cinco puntos de la zona europea.

Tres bajas por lesión y una por sanción

Pellegrini seguirá rotando en esta eficiente gestión de los recursos disponibles por parte del técnico chileno. Siguen de baja Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila. Vuelven William Carvalho y Cucho Hernández, con ambos apuntando a la titularidad, y también ha entrado en la lista Jesús Rodríguez, que no jugó el jueves debido a una dolencia de tobillo. Mendy y Pablo García figuran también en la relación de expedicionarios. Es baja Aitor por cumplir ciclo de amarillas.

En el último precedente entre ambos equipos, el Betis se impuso en la primera vuelta al Espanyol con gol de Lo Celso en el minuto 85 (1-0). En enero de 2023 se vieron las caras por última vez en Cornellá y entonces se llevaron el triunfo los blanquiazules (1-0), con gol de Braithwaite. Del total de 55 enfrentamientos en el campo del Espanyol en Primera, los locales sumaron 26 victorias por 11 de los visitantes mientras que los otros 18 partidos finalizaron en empate.