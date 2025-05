El Betis asegura matemáticamente que jugará en Europa la temporada que viene

La parábola de Antony, como si de un evangelista se tratara, señala el camino. Concretamente, uno en que no se conoce techo en el Betis, y que está compuesto por la luz de quien se autodefine como «iluminado». Un equipo que llegó a Cornellá sabiéndose semifinalista de la Conference y algo más, que veía cómo perdía por la mínima merced a un gol de Roberto Fernández, hasta que dos trucos maravillosos —uno de Lo Celso y el otro del extremo brasileño—, terminaban por completar una de las remontadas más redondas que han visto ojos en clave verdiblanca en su edad más contemporánea. Lo cierto es que no es un triunfo más el que logra este domingo previo a la Feria de Abril la escuadra de Pellegrini, puesto que con dicha victoria se certifica matemáticamente su presencia en Europa para el curso siguiente. Así que son ya cinco campañas las que lleva sellando un billete continental de forma consecutiva, algo que no ha conseguido nunca en toda su historia.

Las cuentas están claras y el golazo de Antony dibujan un escenario más que optimista de cara a lo clasificatorio, porque casi con toda probabilidad lo que disputará el Betis será la Europa League. Se aclara que con 57 puntos, el Betis se pone a un sólo punto del Villarreal, quinto clasificado que lleva a la Champions, y se garantiza estar el curso que viene en competición continental pase lo que pase ya de aquí a expensas de lo que ocurra en cuatro jornadas en las que está dispuesto a mejorar incluso su posición. Lo que falta por conocer es el resultado que cerrará este lunes la disputa entre el Mallorca (9º) y el Girona (17º), dado que el equipo bermellón es el que tiene ese partido menos y 44 puntos, horizonte estadístico que también firman tanto el Rayo Vallecano (8º) como el Osasuna (10º). Así que un resultado desfavorable del Mallorca provocará que el Betis juegue Europa League.

Cuatro son los encuentros que restan para la finalización del campeonato doméstico y por tanto 15 las unidades que restan por repartir, así que en función de lo que suceda en ese Girona - Mallorca, el Betis prácticamente tiene garantizado no sólo que jugará en Europa, sino que lo hará casi a cien por cien en la Europa League, lo que supondrá un salto mayor y significativo que viene a poner de manifiesto el aumento de la ambición dentro de la entidad heliopolitana, que está a un paso de llegar a su primera final continental en toda su historia y no deja de competir tampoco a través del torneo de la regularidad.

Todo apuntaba al empate en Cornellá hasta que Antony rompió las reglas frente al Espanyol y por ende la baraja en el RCDE Stadium, que se quedó en silencio al ver cómo se apostillaba el 1-2 final. De modo que es la primera vez que el Betis amplía su pasaporte a nivel internacional y consigue clasificarse por quinta temporada seguida, con el añadido de hacerlo con cuatro jornadas de adelanto, teniendo además el lujo merecido de ir a Florencia el jueves que viene con el fin de soñar con volver como finalista en la gran cita de Breslavia.