Dónde ver Espanyol - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

El Real Betis, que dio un paso muy importante hasta la final de la Conference venciendo en la ida de las semifinales a la Fiorentina (2-1), vuelve a la acción este domingo, en este caso en la competición doméstica, donde aún tiene mucho que decir. Sexto pero a un solo punto del Villarreal, quiere el quinto puesto. En partido correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga EA Sports, los de Pellegrini comparecen en el RCDE Stadium para medirse al RCD Espanyol, que tiene la permanencia a tiro gracias a sus 39 puntos y aún puede soñar con Europa.

Del arbitraje en Cornellá se encargará Cuadra Fernández con Ortiz Arias en el VAR. Te contamos todos los detalles del encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Espanyol - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto blanquiazul y el verdiblanco correspondiente a la 34ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54/57 en Movistar y 110 en Orange) y por LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Espanyol - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El RCD Espanyol y el Real Betis se enfrentan este domingo 4 de mayo a las 18.30 horas en el RCDE Stadium.

Cómo seguir el Espanyol - Betis

El encuentro de la 34ª jornada liguera entre el conjunto de Manolo González y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Espanyol - Betis

Siempre dice Pellegrini que cuando se juega dos veces por semana los esfuerzos se notan más de jueves a domingo. Pero el desgaste se sobrelleva mejor en el segundo partido si el primero se ha ganado, como hizo el Betis en la olla a presión del Benito Villamarín en el primer asalto de la eliminatoria de semifinales contra la Fiorentina. El jueves de Feria tiene nueva cita en Florencia, pero antes viaja a Barcelona para enfrentarse al Espanyol con el objetivo de volver a ganar en esa bonita pugna que está protagonizando por la quinta plaza con el Villarreal. Los castellonenses, precisamente, recuperaron esa posición tras derrotar al Espanyol el pasado fin de semana en partido atrasado. No obstante, la diferencia es de apenas un punto entre ambos equipos: con 54 están los de Pellegrini y con 55, los de Marcelino.

Desde que se midieran en el Villamarín y el Villarreal se llevase el triunfo, el Betis ha sumado seis puntos contra el Girona (1-3) y el Valladolid (5-1), desplegando un fútbol de alto nivel y poder ofensivo bajo la batuta de Isco. Una dinámica que pretende prolongar ante el Espanyol. El parte de bajas verdiblanco por lesión lo integran Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila. Aitor se pierde el partido al cumplir ciclo de amarillas. Respecto al encuentro del jueves, sí estarán disponible William Carvalho y Cucho Hernández. Pellegrini hará cambios con los probables regresos, entre otros, de Adrián a la portería, Sabaly al lateral derecho y Cucho Hernández a la punta del ataque. También habrá que estar pendiente de la evolución de Jesús Rodríguez, que se perdió el partido del jueves por molestias en el tobillo.

Cómo llega el Espanyol

Pese a su derrota con el Villarreal (1-0), el Espanyol se encuentra en un buen momento, en parte gracias a su solidez en casa: no ha perdido ninguno de sus diez últimos encuentros en Cornellá. Ha levantado el vuelo en la segunda mitad de la temporada y se encuentra muy cerca de sellar la permanencia gracias a un serial de once puntos de los últimos 18 posibles. Incluso Europa no es una utopía. Los blanquiazules, que tienen en su portero, Joan García, a su futbolista más determinante y a un cheque en blanco para este verano, sumaron tres victorias seguidas ante el Rayo (0-4), el Celta (0-2) y el Getafe (1-0), antes empatar en Valencia (1-1) y del citado tropiezo en La Cerámica, en una secuencia de resultados que los ha dejado muy cerquita de certificar la salvación. Oliván y Gragera son las bajas españolistas para este encuentro. Puado, Jofre y Roberto pueden ser los hombres más adelantados en el equipo dirigido por Manolo González.