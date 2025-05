Antony: «El míster bromeaba conmigo y me preguntaba que cuándo haría golazos con la izquierda»

Antony fue uno de los grandes protagonistas del triunfo del Real Betis ante el Espanyol en la 34ª jornada de LaLiga EA Sports. El brasileño hizo un golazo de bandera en el minuto 90 para sumar los tres puntos en el casillero bético y continuar luchando por los puestos de Liga de Campeones con el Villarreal. Al término del encuentro el extremo mostraba su felicidad con este paso adelante en el duelo que estaba emparedado entre la ida y la vuelta de las semifinales de la Conference League.

«Feliz por la victoria y por ese golazo al final del partido. Fue muy difícil, pero ahora toca disfrutar de una victoria muy importante», señalaba en declaraciones a Movistar.

«Al descanso habló el míster y nos dijo que subiéramos la energía, que estaba un poco baja. Volvimos mejor. Muy feliz por los golazos, pero lo más importante es que sumamos tres puntos para seguir peleando por la Champions y que seguimos ahí en la Conference«, afirmaba el atacante.

«Para mí es muy importante. Ya dije en muchas entrevistas que aquí me he encontrado conmigo y esa es la parte más importante. El míster bromeaba conmigo porque hice golazos con la derecha, pero me preguntaba que para cuándo con la izquierda. Le di un abrazo tras marcar porque es una persona a la que tengo mucho cariño y a la que agradezco la confianza«, señalaba con una sonrisa.

Ahora toca ir a Florencia para firmar el pase a la final de la Conference: «Hay que cambiar y estar enfocado en Florencia. Estamos preparados para un partido que será muy difícil, pero concentrados para llegar a la final«.

