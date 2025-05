Pellegrini: «Se acaba el debate de si Isco y Lo Celso pueden jugar juntos»

Satisfecho otra vez por el rendimiento de sus futbolistas, como ya es costumbre, Manuel Pellegrini realizaba el siguiente y extenso análisis de un encuentro que se llevó el Betis con dos excelentes goles, de bellísima factura. «Siempre los rendimientos individuales son importantes, pero ganamos por el funcionamiento colectivo. Fuimos superiores en el primer tiempo, con muchísimas llegadas y tajadas y paradas de su portero, también palos. Seguimos buscando con el convencimiento de que a través del juego le íbamos a dar la vuelta y se la dimos. Ellos llegaron poco. Me alegro mucho por los tres puntos, que son muy importantes para pelear por la Champions. Se acaba el debate de que Lo Celso e Isco no pueden jugar juntos. Estamos en las dos competiciones, rotando, hacemos cambios y se mantiene el mismo nivel. Me alegro por los goles y por el funcionamiento colectivo del equipo», valoraba en sala de prensa tras el encuentro en el RCDE Stadium.

El convencimiento del equipo es una de las claves de su buena dinámica en los últimos meses. Este Betis quiere, puede y va superando reto tras reto. Así lo ve Pellegrini: «Ha sido una política que hemos tratado de manejar siempre con independencia de los resultados. Hay momentos en que no se dan y hay que buscar cambios, pero cuando no se dan no hay que desesperarse si se juega bien porque los resultados llegan. Es la tónica de toda la temporada», consideraba.

No hay mejor manera de encarar la vuelta de las semifinales de la Conference que con un triunfo de este tipo. «Ganar siempre sabe bien, y si se gana en el último minuto... Lo merecíamos. Nos habría afectado la injusticia de no haber ganado los tres puntos. Uno sabe cuándo juega bien, mal o regular», indicaba el Ingeniero, destacando que «este es un equipo maduro futbolísticamente que ha sabido dejar de lado la Conference para centrarse en LaLiga». «Con estos tres puntos, y a falta de cuatro fechas, aseguramos la participación en Europa. Seguimos peleando por la Champions, estamos a un punto del Villarreal quedando doce. Este equipo no se va a cansar de llegar lo más arriba posible», subrayaba.

Por quinta temporada seguida jugará el Betis en Europa, a falta de definirse en qué competición. «Me alegra muchísimo -comentaba Pellegrini-. Si no se pudo hacer antes, tiene mucho mérito hacerlo de forma continuada. No es fácil, se dieron muchos condicionantes. Se fueron buenos jugadores que supimos reemplazar. La mayor virtud de este grupo es la ambición constante de mejorar y no conformarse con lo que se está haciendo, dando siempre un paso adelante», resaltaba.

«No estábamos pensando en el jueves sino en los 95 minutos que durase este partido para sacar los tres puntos. Tratamos las competiciones de manera independiente. Hicimos seis o siete cambios respecto al jueves. Ahora, lunes, martes y miércoles prepararemos el siguiente partido y veremos cuáles son los mejores para empezar. Los que entraron del banquillo fueron importantes también», comentó respecto a las rotaciones y la gestión de los recursos del plantel.