Ranieri reconoce que el Benito Villamarín gana partidos: «La atmósfera nos ha condicionado»

La afición del Betis estuvo a la altura de lo que demandaban las primeras semifinales europeas de la historia del club. Había pocas dudas, pero quedaron disipadas pronto. El equipo consiguió ganar a la Fiorentina por 2-1 conformando jugadores y afición una unión que puso las cosas muy complicadas al cuadro italiano. Así lo reconoció Ranieri, capitán de la Fiorentina y autor del gol de su equipo, tras el partido.

«La atmósfera nos ha condicionado porque es un estadio muy caliente.Debo felicitar a los aficionados del Betis pero también a los nuestros», comenzaba diciendo. «Ha sido un partido equilibrado en un estadio increíble que empuja mucho. El Betis es un gran equipo, pero nosotros hemos fallado muchos pases y de cara a la vuelta debemos mejorar un poco la calidad de los pases», indicaba Ranieri.

«El gol nos deja en la pelea para la vuelta. A decir verdad estaba atrás, pero Mandragora me ha dicho que me fuera hacia arriba. Rolly (Mandragora) le ha puesto una buena pelota a Robin que me la ha pasado y yo he cerrado los ojos esperando que entrara. Había visto a Moise dentro del área. Estamos satisfechos, pero en la vuelta debemos dar algo más», señalaba también el defensor, autor del 2-1 definitivo en el partido.