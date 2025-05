«Si hace algunos años me dicen que la afición del Betis iba a disfrutar de Lo Celso, Antony e Isco, me costaría creerlo»

Manu Fajardo, director deportivo de Real Betis, está siendo uno de los protagonistas de la temporada verdiblanca. Vive su primera campaña completa al frente del grupo heliopolitano, después de que en la 2023-24 comenzara como segundo de Ramón Planes y tomara las riendas de su departamento a partir de enero, y está viendo cómo el grupo funciona a la perfección para apurar por todos los objetivos que tiene entre manos: llegar a la final de la Conference para competirla ante el Chelsea y acabar en LaLiga en un puesto que dé acceso a disputar la Champions el año próximo.En una entrevista en el podcast «Arquitectos» de LaLiga se le cuestionaba por el fichaje de Giovani Lo Celso y su presencia en el Betis.

«Gio es diferente. No, Gio al final es magia, tiene ese talento innato, llegadas de segunda línea y ese fútbol entre líneas también. Entendíamos que si la salida de Nabil (Fekir) se llevaba a cabo con todo lo que ha sido Nabil para nosotros, lo seguimos teniendo muy presente y es leyenda viva del Real Betis Balompié, pero para llevar a cabo esa salida de Nabil teníamos que traer a un reemplazo del nivel de Gio«, manifestaba. »Fue una operación muy buena para todos, para Nabil, para el Real Betis y para el propio Gio«, continuaba.

«Lo he dicho con anterioridad, el Betis es mejor con Lo Celso que sin Lo Celso. Por la cantidad de partidos no hemos podido juntarlos pero ya el otro día salió y agarró el balón buscando portería. Si estuviéramos jugando sólo de domingo a domingo jugarían todos juntos, pero el mérito es rotar en las competiciones y Gio e Isco no están para jueves y domingo de seguido por las lesiones que han tenido. Los llevamos de la mejor manera para pelear por las dos competiciones«, consideraba Fajardo.

Sobre la composición actual de la plantilla del Betis, Fajardo considera que hay que valorar el recorrido del club en los últimos años para ver la altura que ha alcanzado. «Creo que también tenemos que ser conscientes de dónde viene el Real Betis, hacia dónde va el Real Betis y si a mí, por ejemplo, como socio y aficionado del Real Betis, me dicen hace algunos años que la afición del Betis va a disfrutar de Gio, de Antony y de Isco en el terreno de juego, la verdad es que me costaría creerlo«, manifiesta.

