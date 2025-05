Alineaciones probables del Espanyol - Betis de LaLiga EA Sports 2024-2025: onces y banquillo de suplentes

Antes del viaje a Florencia, donde el Betis quiere rematar el histórico pase a la final de la Conference League, el conjunto verdiblanco pasará por Barcelona para medirse en Cornellá al RCD Espanyol en partido correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga EA Sports. Las obligaciones de la competición doméstica, a la que restan cinco jornadas, llevan a los de Pellegrini a la Ciudad Condal para este duelo con tres puntos muy importantes en juego por la quinta plaza. Cuadra Fernández, con Ortiz Arias en el VAR, dirigirán este duelo entre blanquiazules y verdiblancos.

El Betis persigue esa ansiada quinta posición (a cuatro puntos ahora tras el triunfo del Villarreal, que ha jugado un partido más) que le daría el premio de disputar la Champions la próxima campaña. Su trayectoria en la segunda vuelta lo posiciona para ello, desde luego, tras haber sumado 22 de los últimos 27 puntos en juego. Esta misma jornada pueden sellar los de Pellegrini su pasaporte europeo por quinta temporada consecutiva en función de una serie de resultados. De las últimas nueve jornadas disputadas, el Betis se ha llevado en siete la victoria y, desde que cayera con el Villarreal en el Heliópolis (1-2), ha vencido con solvencia y goleando a sus dos siguientes rivales: Girona (1-3) y Valladolid (5-1).

El posible once del Betis ante el Espanyol

Serán cuatro las bajas que presente el conjunto verdiblanco en Barcelona. Por lesión, siguen ausentes Diego Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila, mientras que por sanción no estará Aitor Ruibal, tras la ver la quinta amarilla con el Valladolid. Repiten Mendy y Pablo García en una convocatoria con la presencia de William Carvalho y Cucho Hernández, ausentes el jueves al no estar inscritos en la Conference. La lista verdiblanca la integran estos jugadores: Adrián, Vieites, Guilherme, Sabaly, Bellerín, Natan, Bartra, Mendy, Perraud, Ricardo, William Carvalho, Fornals, Johnny Cardoso, Altimira, Isco, Lo Celso, Antony, Abde, Jesús Rodríguez, Pablo García, Cucho y Bakambu.

Alineaciones probables del RCD Espanyol - Real Betis Real Betis Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Jesús Rodríguez; Cucho Hernández.

Con esta relación de jugadores y, teniendo en cuenta el once que puso en liza el jueves Pellegrini, las rotaciones salen prácticamente solas para el posible equipo de este domingo. Adrián regresaría a la portería y Sabaly y Ricardo a los laterales, con Bartra y Natan repitiendo en el eje defensivo. Altimira acompañaría a Fornals, dando descanso a Johnny Cardoso, mientras que Lo Celso ocupará el sitio de Isco en la mediapunta. Con Antony y Jesús Rodríguez en los extremos, Cucho sería el nueve como viene siendo ya habitual en LaLiga, De confirmarse este once, serían un total de siete cambios respecto al once que venciera a la Fiorentina.

El posible once del Espanyol ante el Betis

El Espanyol vuelve a casa, Cornellá, tras ceder por la mínima el pasado fin de semana en La Cerámica en Villarreal en partido aplazado en su momento por causas meteorológicas. Así cerraron los de Manolo González una serie de cinco encuentros sin perder que contabilizaba tres victorias seguidas y dos empates. Igualaron con el Atlético de Madrid (1-1) y el Valencia (1-1), y vencieron al Rayo (0-4), al Celta (0-2) y al Getafe (1-0). Aunque ha estado en la zona baja toda la temporada, el conjunto periquito está completando una gran segunda vuelta en la que se está mostrando como un equipo más sólido en defensa, con especial protagonismo de su portero Joan García, y fuerte en su estadio.

Alineaciones probables del RCD Espanyol - Real Betis RCD Espanyol Joan García; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Lozano; Jofre, Puado, Roberto.

Brian Oliván y Gragera son las bajas por lesión en el Espanyol, que no tiene ausencias por sanción. El posible once no debería de diferir mucho del formado por Joan García entre palos, con una línea de cuatro en defensa integrada, de derecha a izquierda, por El Hilali, Kumbulla, Cabrera y Romero. Por delante, Urko González de Zárate, con Lozano y Edu Expósito de interiores. De extremo derecho jugaría Jofre y, en el izquierdo, Puado, siendo Roberto el hombre más adelantado.